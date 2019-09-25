Глава государства провел совещание по вопросу функционирования магазинов беспошлинной торговли. Сегодня в стране работает семь десятков объектов, правительство внесло на рассмотрение Александру Лукашенко предложение о расширении сети.





— Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов, — заметил руководитель страны вице-премьеру Александру Турчину. По итогам совещания Лукашенко одобрил открытие еще четырех магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд.





По информации TUT.BY, данные магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.









Ярослав Романчук. — У нас большие проблемы с ростом экономики, проблемы в госсекторе. Но вместо этого руководство страны занимается не этими вопросами, а торговлей в duty-free. Не системой образования, которая готовит специалистов вчерашнего дня, — подчеркнул в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист





По мнению эксперта, пример совещания по развитию сети duty-free говорит о том, что власть предпочитает обслуживать интересы узкого круга людей, игнорируя интересы тысяч белорусов:









— Плохо, что вместо проблемы «Табакерок» или «тюбетеек» президент решает вопросы duty-free. А нужно ведь разобраться, как функционирует бизнес азиатских магазинов. Но, к сожалению, этот вопрос руководитель страны не рассматривает. И получается, что интересы конкретного человека или группы семей важнее, чем благосостояние десятков тысяч предпринимателей, чей бизнес рушится из-за появления у нас азиатских магазинов и «Табакерок».



