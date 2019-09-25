«Романчук: «Плохо, что вместо проблемы «Табакерок» президент решает вопросы duty-free»
Независимый экономист – о решении властей расширить сеть беспошлинных магазинов.
Глава государства провел совещание по вопросу функционирования магазинов беспошлинной торговли. Сегодня в стране работает семь десятков объектов, правительство внесло на рассмотрение Александру Лукашенко предложение о расширении сети.
— Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов, — заметил руководитель страны вице-премьеру Александру Турчину. По итогам совещания Лукашенко одобрил открытие еще четырех магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд.
По информации TUT.BY, данные магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.
— У нас большие проблемы с ростом экономики, проблемы в госсекторе. Но вместо этого руководство страны занимается не этими вопросами, а торговлей в duty-free. Не системой образования, которая готовит специалистов вчерашнего дня, — подчеркнул в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист Ярослав Романчук.
По мнению эксперта, пример совещания по развитию сети duty-free говорит о том, что власть предпочитает обслуживать интересы узкого круга людей, игнорируя интересы тысяч белорусов:
— Плохо, что вместо проблемы «Табакерок» или «тюбетеек» президент решает вопросы duty-free. А нужно ведь разобраться, как функционирует бизнес азиатских магазинов. Но, к сожалению, этот вопрос руководитель страны не рассматривает. И получается, что интересы конкретного человека или группы семей важнее, чем благосостояние десятков тысяч предпринимателей, чей бизнес рушится из-за появления у нас азиатских магазинов и «Табакерок».
Семён Печенко
08:24 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».