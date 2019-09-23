Цены на российские энергоносители для Беларуси могут “замерзнуть” еще на год-два
Наиболее вероятным развитием беларуско-российских отношений в ближайшие месяцы будет сохранение низкой конфронтационности и подтверждение ценности союзничества для обеих стран, пишет thinktanks.by.
Вполне вероятным также представляется сохранение нынешнего уровня цен на российские энергоносители для Беларуси еще на год-два. Договариваться по этим вопросам на более длинный срок не мотивирована ни одна из сторон. Такой прогноз содержится в новом выпуске “Минского барометра”, который был презентован в конце минувшей недели Советом по международным отношениям «Минский диалог».
Ультиматум трансформировался в переговоры
Как напоминают авторы барометра, в июле-августе тенденции к поиску компромисса на основе снижения взаимных ожиданий, отмеченные в предыдущем отчете, получили продолжение и привели к замене ультимативной повестки на компромиссную. В июле российское правительство устами М. Козака еще выдвигало ультиматум: переговоры по поставкам газа и нефти только после разрешения вопросов по интеграции. А уже к концу августа стало ясно, что получение Россией нового независимого пути поставки газа в Германию вряд ли возможно до Нового года, и, соответственно, ультимативный подход в вопросах поставки газа лишается своей основы. В свою очередь, авария нефтепровода «Дружба» и поведение Транснефти (в конечном счете – Кремля) в вопросах покрытия убытков контрагентов продемонстрировали сомнительность российских союзных гарантий – с чужаками Россия ведет себя более ответственно. Но еще до того, как стало ясно, что «ультиматум Медведева» России обеспечить все еще нечем, он предсказуемо распался на две части: унификацию части торговых и социальных норм по треку совершенствования интеграции в рамках Союзного договора и традиционный торг по условиям поставки нефти и газа с опорой на имеющиеся у сторон инструменты влияния в этой сфере.
Ревизия превратилась в развитие
Работа над «ревизией» Союзного договора в июле-августе преобразовалась в работу над «развитием» Союзного договора. Как отмечают эксперты “Минского диалога”, это смещение смыслового акцента в публичной коммуникации представителей рабочих групп означает прежде всего отказ от попыток изменить сам Договор и нарушить принцип паритетности сторон в принятии решений относительно союзной интеграции.
“По логике, которую озвучивают представители правительств Беларуси и России, прежде чем переходить к углубленной интеграции (например, созданию наднациональных органов) следует продвинуться в интеграции на низовом уровне. Посему рабочими группами по углублению интеграции было решено разработать т.н. «дорожные карты» интеграции – планы по сближению рамочных условий в сегментах взаимодействия. Причем если на начало июля таких карт планировалось представить к юбилею Союзного государства 10, то к концу августа уже 28. В течение июля-августа стороны неоднократно проводили сверку своих подходов к намеченной на 8 декабря презентации союзных достижений и планов – на уровне глав рабочих групп, глав правительств и глав государств. Общий итог этих встреч выразительнее всего подал посол РФ в Беларуси Д. Мезенцев: «Абсолютно убежден в том, что в преддверии 20-летия Союзного договора вопрос оценок договора, его масштаба, значимости вновь будет подтвержден на самом высшем уровне, на уровне наших национальных лидеров»”, – констатируют авторы “Минского барометра”.
По их мнению, для того, чтобы юбилей Союза не омрачался спорами, а национальные лидеры могли подтвердить его масштаб и значимость – все несогласованные и несогласуемые вопросы взаимоотношений следует вынести за скобки программы интеграции и ее дорожных карт и решать привычными методами, т.е. спорами, но в стороне от магистральной дороги союза.
По словам С. Румаса внесенная на одобрение глав государств программа интеграции построена по принципу «две страны – один рынок», при котором обеспечиваются равные условия для экономических агентов, и программа не содержит политических вопросов. Скорее всего, она вообще не содержит конкретики. Она включает план реализации 28 дорожных карт синхронизации рамочных условий в экономических сегментах (налоговом, бюджетном, кредитном, энергетическом и т.д.). “Очевидно, что на высшем госсовете Союзного государства в конце года президенты в лучшем случае утвердят Программу и дорожные карты к ней”, – полагают эксперты.
Краткосрочный прогноз
На их взгляд, наиболее вероятным развитием беларуско-российских отношений будет сохранение низкой конфронтационности, подтверждение ценности союзничества для обеих стран, празднование юбилея СГ в конце года. Также, по мнению исследователей, вероятно сохранение нынешнего уровня цен на российские энергоносители для Беларуси еще на год-два. Однако Россия будет лучше понимать свое место на рынке энергоресурсов ЕС и роль Беларуси в их доставке после 2021-2022 гг, когда, вероятно, заработает Северный поток-2, будут отчасти реализованы планы по закупкам газа СПГ Польшей, заработают проекты поставок трубопроводного газа и нефти в Китай. У Беларуси за два года есть высокие шансы сократить энергоемкость экономики и, соответственно, потребность в российских энергоресурсах, а также поэкспериментировать с альтернативами.
“Вместе с тем, по независимым от Беларуси причинам, из-за сильных изменений положения России как продавца газа и нефти на рынках ЕС в 2019 г., поджимающих сроках по украинскому контракту и прокладке Северного потока-2, а также неопределенностью с американскими санкциями как на рынках капитала, так и в отношении компании-прокладчика СГ-2, конфликтность в отношениях России с миром может сильно вырасти. В этом случае планы сторон по достижению компромисса реализовать будет сложнее”, – считают эксперты “Минского диалога”.
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