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Суд не позволил беглому российскому банкиру остаться в Беларуси

Брестский областной суд во вторник отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, сообщили Sputnik в суде.

Задержанный оспаривал решение Генпрокуратуры о своей экстрадиции в Россию.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы", – сказали в суде.

Лазарев был осужден на Урале за хищение 1,2 миллиарда российских рублей. Банкира приговорили к шести годам колонии общего режима. Однако, находясь под залогом, он бежал с территории РФ и был объявлен в международный розыск.

Бывшего руководителя "Плато банка" задержали в марте этого года при пересечении белорусской границы, когда он предъявил паспорт гражданина Словении. В документе обнаружили признаки подделки.


В дальнейшем в Беларусь были направлены материалы разыскного дела. В августе Генпрокуратура санкционировала экстрадицию Лазарева в Россию.

Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде.

По данным Следственного комитета России, председатель наблюдательного совета "Плато банка" с тремя сообщницами в 2013-2015 годах присвоил и легализовал более 1,2 миллиарда рублей учреждения путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву фирмам-однодневкам. Что повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом.
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