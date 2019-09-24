Тариф теплоснабжения, реформа госпредприятий, директивные кредиты. Где расходятся Всемирный банк и Беларусь
Правительство Беларуси нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности национальной экономики, заявил первый вице-премьер Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, сообщила пресс-служба правительства. При этом ряд ключевых и болезненных вопросов пока так и не согласован.
«Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть, и настроены на их решение не откладывая и начиная это со следующего года и следующей пятилетки. Мы должны сейчас разработать два больших программных документа — программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах», — подчеркнул Турчин.
Первый вице-премьер предложил обсудить вопросы, которые остаются нерешенными по дорожной карте повышения эффективности экономики. При этом он отметил, что правительство по итогам выполнения дорожной карты рассчитывает получить конкретный результат.
«Правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть, но мы достаточно реально оцениваем наши возможности, — сказал Турчин, комментируя сроки выполнения мероприятий дорожной карты. — У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять».
Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5−6 лет — это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет.
Сату Кахконен отметила, что вчера на встрече с рабочей группой по подготовке дорожной карты удалось по существу договориться относительно сферы социальной защиты. «Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений», — сказала представитель Всемирного банка.
По ее словам, пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.
Источник: TUT.BY
19:03 24/09/2019
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