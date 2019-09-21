Заико: Хватит строить свинарники – займитесь ракетами





Накануне Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко заявил: в Беларуси уже создали ракету средней дальности (от 1000 до 5500 километров), сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.





Позже пресс-секретарь главы государства пояснила, что речь шла о внутренней класификации, в частности, о новых боеприпасах для РСЗО «Полонез».





В программе Примус руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико напомнил о том, почему Беларусь создала новую систему залпового огня с Китаем, а не Россией:





— Когда создавали «Полонез», начали делать ракеты, то россияне отказали. Украинцы посмотрели и сказали, мол, мы делаем большие ракеты, а у вас маленькие. А китайцы сказали «да».





Экономист предположил, что таким образом Китай пытается решить интересующий его вопрос покупки белорусского МЗКТ.









По мнению эксперта, белорусскому правительству стоит сменить приоритеты, сосредоточившись на развитии ВПК. Он рассказал о том, как консультировал правительство во времена Петра Прокоповича, когда разрабатывалась концепция промышленной политики. Тогда экономист посоветовал следовать американскому примеру — финансировать научно-военные проекты:





— Высокотехнологичные разработки двойного назначения, которые дают эффект и для гражданского сектора. Что такое новая ракета? Это новые рабочие места, новые предприятия. А что такое современные научно-технические разработки в сфере вооружений? Это и электронная техника, лазерная. Это и электротранспорт.





Александр Григорьевич, лучше чем финансировать строительство свинарников, финансируйте создание ракетных комплексов.