Российский ультиматум не прошел. Получится ли достичь компромисса?

Уже к концу августа стало ясно, что получение Россией нового, независимого пути поставок газа в Германию вряд ли возможно до Нового года и, соответственно, ультимативный подход лишается своей основы.





Впрочем, еще до того, как стало понятно, что пока России нечем обеспечить «ультиматум Медведева», он предсказуемо распался на две части: унификацию некоторых торговых и социальных норм по треку совершенствования интеграции в рамках Союзного договора и традиционный торг об условиях поставки нефти и газа с опорой на имеющиеся у сторон инструменты влияния в этой сфере.





Без политики или без конкретики? По заверению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, внесенная на одобрение глав государств программа интеграции построена по принципу «две страны — один рынок», при котором обеспечиваются равные условия для экономических агентов, причем эта программа не содержит политических вопросов.





Впрочем, как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», вероятнее всего, программа вообще не содержит конкретики, а включает план реализации 28 дорожных карт синхронизации рамочных условий в экономических сегментах (налоговом, бюджетном, кредитном и др.).





Очевидно, что на высшем госсовете Союзного государства в конце года президенты в лучшем случае утвердят программу и дорожные карты к ней. Реализация документов намечена на ближайшие два-пять лет.









Нефть





Представитель МИД России Григорий Карасин заявил, что РФ не рассматривает вопрос компенсации за налоговый маневр, однако речь может идти о смягчении его последствий для Беларуси. Механизм и размер этого смягчения будут определены в комплексе с другими вопросами.





Есть мнение, что под этими «другими вопросами» подразумевается углубление интеграции. Но очевидно, что если «другие вопросы» (объемы и цена транзита в ЕС для российских нефтетрейдеров, условия их сотрудничества с белорусскими НПЗ, условия продажи ими бензина в нашей стране, сотрудничество при поставках топлива в Украину) будут привлекательны для нефтяного сектора РФ, то интеграция покажется ей довольно глубокой.





Другим действенным рычагом в дополнение к привлекательным условиям сотрудничества является демонстрация или наличие альтернатив при его сворачивании. Информация о намерении «Белорусской нефтяной компании» (БНК) получить лицензию Минфина США на закупку американской нефти пока демонстрация.





Тем не менее не следует считать данное намерение нереализуемым. Если российская нефть для Беларуси подорожает до мирового уровня, то необязательно покупать именно ее, тем более что ее качество хуже. Цена доставки сырья непосредственно из Соединенных Штатов была бы непомерной, однако не стоит забывать, что американские компании добывают нефть по всей Евразии.





Первого августа «Гомельтранснефть Дружба» с согласия российской «Транснефти» повысила тарифы на прокачку сырья на 3,7 %. Впрочем, велика вероятность, что снижение объемов транзита черного золота через Беларусь, несмотря на устранение последствий загрязнения нефти в «Дружбе», сохранится.





Вопросы возмещения других потерь Беларуси от ЧП на неф­тепроводе все еще не решены. Между тем суммарное снижение валютной выручки в мае — июне составило почти 10 %. Основной вклад в это снижение внесли потери из-за сокращения экспорта нефтепродуктов.









Газ





Белорусское Минэнерго рассчитывает провести переговоры с Россией о цене на газ в сентяб­ре — ноябре. Заключить соглашение планируется к 8 декабря или до Нового года. По словам главы министерства Виктора Каранкевича, Беларусь подготовила свои предложения. Вероятно, в их числе и предложения, касающиеся снижения российского транзитного тарифа на поставки газа в нашу страну. Этот вопрос также рассматривается в рамках ЕАЭС.





По предварительным данным послов Беларуси и России Владимира Семашко и Дмитрия Мезенцева, коридор возможностей в переговорах об условиях поставок и транзита газа с 2020 года довольно узок. Формула цены не будет пересматриваться.





Ситуация вокруг будущего газового контракта очень сложная. Дания так и не выдала разрешения на прокладку Nord Stream — 2 в своих суверенных водах. Ранее представители «Газпрома» говорили, что, если Дания выдаст разрешение до конца августа, шансы на завершение строительства до начала 2020 года сохранятся.





Поэтому «Газпром» будет вынужден договариваться с Украиной и Беларусью о транзите газа в ЕС, исходя из того, что главный российский козырь, Nord Stream — 2, не будет введен в эксплуатацию накануне заключения нового контракта. Это позволяет Беларуси рассчитывать на сохранение прежнего уровня цен (около 130 долларов за тысячу кубометров) еще на два года.





С другой стороны, резкое снижение цен на газ в Европе и спроса на российский газ из-за запуска СПГ в 2019 году (доля сжиженного газа на рынках ЕС увеличилась с 10 до 20 %) побуждает «Газпром» задирать цены для тех покупателей, которые, в отличие от европейских, не имеют альтернатив.





Сегодня Беларусь является вторым (по объемам) после Германии покупателем российского трубопроводного газа, а значит, «Газпром» будет пытаться компенсировать потери на рынках ЕС в первую очередь за счет нашей страны.





Указанная диспозиция представляется довольно сложной, чтобы предположить, что вопросы, связанные с ценой газа, могут быть отнесены на самый конец нынешнего года или даже на начало следующего.







Промышленность и финансы





В продвижении белорусской продукции в России наблюдаются некоторые успехи. Так, в рамках Форума регионов было достигнуто соглашение о том, что БЕЛАЗ войдет в программу поддержки экспорта совместной российско-белорусской продукции.





Скорее всего, речь идет о российских федеральных программах поощрения промышленного экспорта, которые после 1 июля заменили федеральные программы импортозамещения.





Кроме того, Россельхознадзор отменил ряд ограничений в отношении отечественных предприятий. В свою очередь, Минпром Беларуси, «Росагролизинг» и ВТБ в августе подписали договор о включении 80 наших предприятий в программу поддержки лизинга. БЕЛАЗ стал поставщиком 90-тонных самосвалов для российского «Промышленно-металлургического холдинга», а «Белкоммунмаш» — троллейбусов в Новокуйбышевск.





Еще об одном перспективном направлении шла речь в ходе визита в Минск и Парк высоких технологий президента и председателя правления российского «Сбербанка» Германа Грефа. Данный банк и так является крупнейшим иностранным кредитором белорусских предприятий. Тем не менее взаимодействие в сферах IT и подготовки кадров стало бы для него украшением пакета согласованных госполитик в рамках Союзного государства.









Прогноз





По мнению экспертов «Минского диалога», вполне вероятно сохранение еще на год-два нынешнего уровня цен на российские энергоносители для Беларуси. Договариваться на более длительный срок не мотивирована ни одна сторона.





Россия будет лучше понимать свое место на рынке энергоресурсов ЕС и роль Беларуси в их доставке после 2021—2022 годов, когда, вероятно, заработает Nord Stream — 2, отчасти будут реализованы планы закупок Польшей газа СПГ, начнут работать проекты поставок трубопроводного газа и нефти в Китай.





В свою очередь, Беларусь имеет большие шансы на то, чтобы за два года сократить энергоемкость экономики и, соответственно, потребность в российских энергоресурсах, а также возможность поэкспериментировать с альтернативами.





С другой стороны, из-за существенного изменения положения России в качестве продавца газа и нефти на рынках ЕС в 2019 году, поджимающих сроков по украинскому контракту и прокладки Nord Stream — 2, неопределенности с американскими санкциями (как на рынках капитала, так и в отношении компании — прокладчика Nord Stream — 2) конфликтность в отношениях РФ с миром может серьезно обостриться.





В этом случае планы Беларуси и России, связанные с достижением компромисса по поводу цен на энергоносители, реализовать будет труднее.