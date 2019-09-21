"Нафтогаз" начал покупать белорусские нефтепродукты
С 1 августа украинское правительство ввело спецпошлины на большинство товаров российского происхождения, среди прочего, на дизельное топливо.
Некоторые крупнейшие импортеры данного типа топлива заявили, что намерены прекратить в связи с этим поставки из РФ. Компенсировать выпадающее топливо украинские власти планировали за счет Беларуси.
Как стало известно во вторник, группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.
"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны", - заявил во вторник глава дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко.
По оценкам "Нафтогаза", компания увеличит за счет импортной продукции свои продажи более чем вдвое.
Во второй половине сентября Укриана заявила о покупке у Беларуси электроэнергии и реализации ее на внутреннем рынке. Киевские власти делают это для диверсификации закупок энергии.
Информация о покупках Украиной белорусского топлива и электричества появилась за полторы недели до проведения в Житомире Форума регионов Беларуси и Украины, где запланирована первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.
Источник: sputnik.by
16:10 24/09/2019
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