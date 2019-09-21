Банан на чрезвычайном положении. Останется ли без любимых фруктов

Бороться с распространением Fusarium TR4 (как и другими его "родственниками") невероятно сложно, и распространяется он быстро. Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии – откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов.





На самом деле, в Латинской Америке, Африке, Азии тысячелетиями выращиваются сотни самых разных сортов бананов – но в основном для местного потребления. Каждый четвертый банан в мире вырастает в Индии. Это государство, а также Бразилия, Китай и Таиланд производят бананов больше всех – однако на экспорт они не отправляются. Около 80 процентов всего мирового бананового экспорта приходится на страны Латинской Америки. На первом месте находится Эквадор (примерно 28–30 процентов, в зависимости от года), за которым следуют Коста-Рика, Гватемала и Колумбия.





Как сообщает "Свобода" , все бананы оттуда, которые попадают в США, ЕС, Россию, Китай или Японию, почти всегда относятся только к одному сорту – "Кавендиш". Бананы – очень скоропортящиеся, капризные плоды, поэтому производители и продавцы раз за разом, начиная с XIX века, искали продуктивные и неприхотливые сорта, подходящие для глобальной торговли. Такие бананы, которые могли бы пережить долгое путешествие по морю из теплого климата в супермаркеты и магазины по всему миру. К тому же массовое производство только одного вида бананов – это и способ снизить затраты, что и помогает пока бананам быть настолько доступными. В результате "Кавендиш" был найден – но при этом мировой рынок в очередной раз связал свою судьбу с монокультурой, лишь с одним этим сортом.









Подобное в истории уже случалось – еще не так давно в мире первое место по популярности и распространению занимал другой сорт, "Гро-Мишель" (или "Большой Майк", как называли его в англоязычных странах). Эксперты вспоминают, что культивировать его было даже легче, чем "Кавендиш" и он был слаще (хотя другие утверждают, что на вкус они похожи). Однако в 50-х годах XX века его почти полностью уничтожил другой штамм того же самого грибка (лишь немного, относительно мировых объемов, бананов сорта "Гро-Мишель" сегодня выращивают в Таиланде и Малайзии). И на первые позиции вышел "Кавендиш", выведенный в тропиках британскими селекционерами еще в XIX веке. Поскольку фунгицида, эффективного против штамма Fusarium TR4, ученые пока не создали, "Кавендиш" может постичь та же судьба, что и &am qu ;Гро Мишель".





"Панамская болезнь", а по-научному Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитает в земле, однако через поврежденные корни проникает в листья и окрашивает их в жёлтый цвет, после чего те отмирают. В почве, на которой раньше культивировали бананы, грибок может сохраняться потом в течение 25–30 лет. Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 1910–1920 годам им были заражены практически все банановые плантации Центральной Америки, включая и весь Гондурас – самый крупный мировой экспортер в то время. Именно тогда, в самом начале XX века, кстати, и появился термин "банановая республика", обозначающее политико-экономически очень слабое государство, полностью зависящее от экспорта этих фруктов и от отношений с крупными мировыми компаниями-дистрибьюторами.





Разные штаммы этого грибка появляются в мире с определенной периодичностью. Впервые банановые плантации, пораженные Fusarium TR4, обнаружились в 90-х годах прошлого века в Малайзии и Индонезии. Затем грибок перекинулся на соседние страны, после чего попал в Западную и Южную Азию, Австралию и Африку. Однако в Латинской Америке TR4 до недавнего времени не находили.





При этом в течение многих лет ученые предупреждали, что крупнейшим банановым компаниям, производителям и дистрибьюторам, таким как Chiquita, Fyffes или Dole, следовало бы как можно скорее искать новые сорта бананов, по мере распространения грибка. Однако сделано этого не было. Сейчас же в мире, в отличие от 50-х, нет очевидного "резервного банана", ожидающего своего часа. Тем временем в августе 2019 года наличие TR4 было подтверждено в Колумбии, что побудило чиновников страны объявить настоящее чрезвычайное положение в ряде провинций.









Специальные меры, принимаемые сегодня в Колумбии для предотвращения распространения болезни, включают жесточайший санитарный контроль при въезде-выезде со всех плантаций, с охраняемыми вооруженными солдатами КПП, где грузовики, курсирующие между банановыми фермами и морскими портами, дезинфицируются правительственными работниками, в костюмах химзащиты и резиновых сапогах. Грибок может переноситься на большие расстояния с микрочастичками почвы, которые могут прилипать к покрышкам грузовиков, сельскохозяйственной техники или человеческой обуви.





К тому же в Колумбии, стране до сих пор очень нестабильной, владельцы плантаций опасаются, что воры, постоянно ворующие у них плоды по ночам, также могут случайно распространить болезнь. Многие банановые фермы в Колумбии, занимающие сотни тысяч гектаров в самых труднодоступных районах, отделены от федеральных дорог, вдоль которых они тянутся на десятки километров, лишь небольшими заборами. Ситуация побудила полицию и вооруженные силы Колумбии усилить свое присутствие вокруг всех банановых плантаций.









В засушливом колумбийском департаменте Гуахира, на берегу Карибского моря рядом с Венесуэлой, власти нещадно выкорчевали все растения, на которых был обнаружен грибок, и покрыли зараженную почву черными пластиковыми листами, которые поднимают температуру до уровня, который может остановить распространение болезни. Здоровые растения в радиусе 20 метров от пораженных участков также уничтожаются химическими веществами, в качестве профилактической меры.





Некоторые ученые, несмотря на все чрезвычайные меры, принимаемые в Колумбии и в других латиноамериканских странах, все же утверждают, что дни сорта "Кавендиш" сочтены, и рекомендуют как можно скорее выводить новый, устойчивый к грибку сорт – однако для этого селекционерам может понадобиться от 3 до 7 лет.