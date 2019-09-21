Черный вторник: белорусский рубль круто обвалился на бирже
Обвалом белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю завершились торги 24 сентября.
Торги во вторник 24 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очень бурно — белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам. Значение валютной корзины всего за один день подскочило на 0,92%. Это почти в 2 раза больше, чем за весь август.
Курс доллара подскочил на 0,0170 рубля до 2,0614 BYN/USD до максимума за 12 дней. Доллар подорожал уже второй раз на этой неделе. С начала недели его курс вырос на 0,0202 рубля, а минувшую неделю он завершил на минимуме за 51 день.
Курс евро вырос на 0,0165 BYN до 2,2669 BYN/EUR и покинул минимум за 795(!) дней, на котором обосновался вчера.
Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0349 BYN до 3,2378 BYN/100 RUB и почти добрался до максимума за три месяца (85 дней). Рубль РФ с начала недели подорожал уже на 0,0398 рубля.
Россия
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 63,7060 RUB/USD (минимум с 1 августа 2019).
Курс евро на завтра снизился всего на 26 копеек до 70,0193 RUB/EUR и оказался на минимуме с 13 марта 2018 года (полтора года).
Источник: select.by
13:57 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».