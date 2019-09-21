Кровавые деньги: на охотничьем туризме Беларусь хочет заработать 1 млн евро
Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество охотников и рыболовов" планирует в этом году заработать на иностранном охотничьем туризме около 1 млн евро
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления охоты и рыболовства БООР Сергей Цебрук.
Представитель БООР отметил, что в 2018 году доходы организации составили Br16,5 млн, из которых Br8,8 млн - от охотхозяйственной деятельности. Соотношение доходов к расходам составило 126%.
"Это говорит о том, что практически все наши хозяйства являются самоокупаемыми", - подчеркнул Сергей Цебрук.
Он пояснил, что увеличение доходной части происходит в основном за счет развития иностранного охотничьего туризма.
"Выручка от него в 2018 году составила 847 тыс. евро, - уточнил начальник управления. - Мы начинаем приближаться к уровню 2013 года, когда еще был кабан, были массовые охоты. Тогда БООР зарабатывало чуть более миллиона евро. В нынешнем году планируем приблизиться к этой цифре".
Всего в 2018 году обществом было проведено 838 туров и принято более 2 тыс. иностранных граждан.
Вместе с тем, отметил Сергей Цебрук, основной задачей БООР является создание условий для охоты белорусским гражданам. Так, на протяжении пяти лет не меняются цены на загонную охоту. Не будут повышать ее стоимость и в этом году.
По состоянию на 1 января 2019 года на учете БООР состояли около 38 тыс. охотников. В охотхозяйствах общества обитают около 21 тыс. особей лося, 60 тыс. - косули, 8 тыс. - благородного оленя.
Источник: belta.by
13:51 24/09/2019
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