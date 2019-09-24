



Бренд позиционируется как крафтовый. По информации компании, сыры производятся в Копыси Оршанского района на производственной площадке ООО «Савушкин-Орша».





Утверждается, что сыры производятся вручную, маленькими партиями, для них используется собственное сырье.





При производстве «Янтарного» используется овечий фермент. Сыр «Жемчужный» отчасти походит на чеддер. Сыры созревают в течение двух месяцев.



