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"Савушкин" прогнулся: стал производить "сыры из Александрии"

«Савушкин» выводит на рынок новый бренд сыров. «Сыры из Александрии» представлены двумя сортами «Янтарный» и «Жемчужный».


Бренд позиционируется как крафтовый. По информации компании, сыры производятся в Копыси Оршанского района на производственной площадке ООО «Савушкин-Орша».

Утверждается, что сыры производятся вручную, маленькими партиями, для них используется собственное сырье.

При производстве «Янтарного» используется овечий фермент. Сыр «Жемчужный» отчасти походит на чеддер. Сыры созревают в течение двух месяцев.
Источник: reform.by
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