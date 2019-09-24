"Савушкин" прогнулся: стал производить "сыры из Александрии"
«Савушкин» выводит на рынок новый бренд сыров. «Сыры из Александрии» представлены двумя сортами «Янтарный» и «Жемчужный».
Бренд позиционируется как крафтовый. По информации компании, сыры производятся в Копыси Оршанского района на производственной площадке ООО «Савушкин-Орша».
Утверждается, что сыры производятся вручную, маленькими партиями, для них используется собственное сырье.
При производстве «Янтарного» используется овечий фермент. Сыр «Жемчужный» отчасти походит на чеддер. Сыры созревают в течение двух месяцев.
Источник: reform.by
10:57 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».