Время "Ч" все ближе: в октябре начнут горячую обкатку первого энергоблока БелАЭС
На БелАЭС начали подготовку первого энергоблока к горячей обкатке, которая намечена на середину октября. На данном этапе завершены технологические операции по пробному набору вакуума.
Как сообщили "Ежедневнику" в дирекции строительства БелАЭС, специалисты успешно завершили технологические операции по пробному набору вакуума в конденсаторе турбоагрегата пускового энергоблока №1 Белорусской АЭС, который проводится в рамках подготовки энергоблока к этапу горячей обкатки.
«Процесс набора вакуума – это поэтапное снижение давления в конденсаторной группе турбоагрегата, состоящей из четырех корпусов, до необходимого уровня разрежения, - пояснил суть процесса заместитель директора по тепломонтажным работам турбинного отделения и общестанционных систем Представительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь Максим Богачко. - Это важнейшая пусконаладочная операция проводится с целью подтверждения работоспособности систем машинного зала, герметичности вакуумной системы турбоустановки и готовности турбины к приему пара. Полученный высокий результат стал итогом слаженной работы единой команды в составе монтажников, персонала заказчика, пусконаладочной организации и генподрядчика».
Вакуум - один из основных параметров, влияющих на экономичность и эффективность работы турбоустановки, его наличие - обязательное условие, для обеспечения выхода на рабочие параметры энергоблока в целом.
Контроль уровня вакуума и поддержание его в пределах, установленных эксплуатационной инструкцией, является обязательным на протяжении всего периода работы энергоблока.
«Пробный набор вакуума проводится в рамках подготовки энергоблока к этапу горячей обкатки, который планируется начать в середине октября», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.
10:46 24/09/2019
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