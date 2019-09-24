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Ставки по рублевым кредитам снижаются. Но не так быстро, как хотелось бы

Нацбанк в августе уменьшил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, но банки уменьшили проценты по рублевым кредитам и депозитам в меньшей степени.

В частности, средняя ставка по новым кредитам для физических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года в августе опустилась всего до 8,84% годовых 8,92% в июле. А аналогичная ставка по долгосрочным кредитам снизилась и того меньше: до 11,36% с 11,37%.

В то же время, снижение средней ставки по новым долгосрочным рублевым депозитам физических лиц в августе было более существенным: до 12,38% годовых с 12,61% в июле. А аналогичная ставка по вкладам на срок до 1 года опустилась до 8,82% с 8,91%.

Уменьшение процентов по депозитам предприятиям в августе было намного более заметным. Средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок свыше 1 года опустилась до 8,39% годовых с 10,11% в июле. 

Но столь значительное снижение данного параметра является следствием, по-видимому, избытка рублевых средств, возникшего в банковской системе РБ. Средняя ставка по краткосрочным рублевым депозитам уменьшилась до 7,51% с 7,88%.

Кредиты предприятиям в августе также подешевели, но снижение ставок по ним намного отстало от сокращения процентов по депозитам. В частности, средняя ставка по новым рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года опустилась до 11,31% годовых с 11,44% в июле. А аналогичная ставка по долгосрочным кредитам уменьшилась до 10,54% годовых с 10,74%


В результате ставки по новым кредитам предприятиям в августе текущего года оказались практически равными ставкам в августе прошлого года. Такая же картина сложилась и по кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года. 

В то же время, проценты по краткосрочным кредитам населению оказались несколько ниже, чем год назад (на 0,38 процентного пункта).

А ставки по рублевым депозитам за год существенно выросли как для населения, так и для предприятий. Такая динамика процентов указывает на конкуренцию между банками как по привлечению депозитов, так и по выдаче кредитов.
Источник: select.by
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