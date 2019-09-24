Десять известных белорусов протестируют платежные кольца
О выводе на рынок нового для Беларуси платежного инструмента для бесконтактных платежей – платежного кольца Visa – «МТБанк» объявил летом этого года. Сегодня же он дал возможность оценить уровень технологии десяти белорусам из сферы бизнеса, медиа, красоты, блогинга и спорта.
Евгений Булка. Фото: МТБанк
В списке – телеведущий Евгений Булка, шоумен Андрей Бонд, фудблогеры Григорий GdeHodil, Таня Кирьянова и Александра Виторская, создатель конференции «Бизнес-Пробуждение» Антон Короткий, первая вице-миссис Мира 2018 Таня Ринейская, фитнес-тренер Дэвид Ван Ли, а также блогеры Инга Купчина и Паша Бабарико.
В течение двух недель они будут оплачивать кольцом свои покупки, ходить в кафе и кинотеатры, заниматься в спортивном зале и тестировать кольцо в других повседневных ситуациях. Следить за ходом тестирования уже можно в Instagram-профилях популярных тестировщиков.
Для того чтобы воспользоваться платежным кольцом, достаточно приложить руку к терминалу с поддержкой функции бесконтактного платежа. Но это не все его «фишки».
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Кольцо сделано из прочной керамики, поэтому устойчиво к любым видам физического воздействия. Его можно не снимать в спортивном зале и при этом делать упражнения с гантелями или штангой. Можно смело плавать, что удобно, например, во время похода в аквапарк или бассейн.
Оформить заявку на кольцо уже можно во всех отделениях банка. Оно привязано к отдельному счету, к которому могут быть бесплатно выпущены две карточки Visa Platinum. Счет открывается в белорусских рублях. Срок действия кольца и дополнительных карт – 4 года.
10:05 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».