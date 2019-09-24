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Общественный транспорт в городах Беларуси станет электрическим

В Беларуси разрабатывается комплексная программа по переводу общественного транспорта на электрическую тягу. В первую очередь это касается крупных населенных пунктов.

Такую информацию сообщил журналистам замминистра природных ресурсов и окружающей среды Александр Корбут.

Беларусь приняла решение о развитии электротранспорта как национального приоритета. По словам замминистра, сегодня в нашей стране производятся все его виды, кроме самолетов. Имеются инновационные собственные разработки электромобилей. В республике активно развивается такой пассажирский транспорт, как электробусы, трамваи, троллейбусы и электропоезда.

— Только в Минске сейчас эксплуатируются 80 электробусов и еще по одному — в каждом областном центре, — отметил замминистра, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY.

В настоящее время в Беларуси разрабатывается новый вид электробуса, который будет соответствовать требованиям и стандартам ЕС. Данную технику планируется экспортировать в Европу.


— В развитии национальной структуры наша страна руководствуется тем, что ее географическое расположение формирует своего рода коридор. По нему электротранспорт следует с Запада на Восток и обратно, а также из Северной Европы в Южную. Одним из препятствий для увеличения доли электротранспорта является ограничение возможности в трансграничном перемещении. Поэтому необходима координация усилий стран по формированию единых подходов к зарядным станциям и техобслуживанию, — считает Александр Корбут.

По мнению представителя министерства, Беларусь может выступить именно таким координатором по созданию данной инфраструктуры в своем регионе, а также стать надежным поставщиком электротранспорта.
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