Аналитик: в отношении цены на российский газ есть два варианта
В переговорах Беларуси и России по газу два варианта: надо будет либо в России выходить на высокие цены (по $130 за 1000 куб. м на едином рынке), либо Беларуси давать те же цены, которые действуют в РФ. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Тут вопрос даже по поводу 2020 года не решен: не продлевается пока межправительственное соглашение, по которому эти $130 как раз и устанавливаются для белорусов. Если мы берем по тому контракту, который действует с «Газпром», то там цена, по-моему, даже больше выйдет ($150 где-то она должна быть). И пока продления этого договора нет.
В программе интеграции, про которую написал «КоммерсантЪ», ответов на эти вопросы тоже нет.
Напомним, делегация Минэнерго Беларуси во главе с министром Каранкевичем сегодня проводит переговоры в Москве: стороны обсуждают вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства.
Вторая тема переговоров — разработка «дорожной карты» сотрудничества в рамках программы интеграции.
Напомним, в начале сентября министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что соглашение по цене на газ будет подписано вместе с программой по интеграции.
09:41 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».