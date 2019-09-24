АЧС уничтожила 17 % мирового поголовья свиней





Как отмечается, по данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). с 2016 г. и до сих пор — вирус АЧС распространился на 54 страны мира.





Сейчас свободными от болезни остаются американские континенты и Австралия. Хотя первые случаи заболевания и обнаружили в Африке, однако, наибольшие потери она причинила в странах Азии. Так, Министерство сельского хозяйства Китая заявило о сокращении поголовья свинины более 32,2% в июле по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А во Вьетнаме, где первый случай болезни обнаружили уже в феврале 2019-го, в ходе эрадикации ликвидировали уже более 4,5 млн свиней.









«Совокупные потери поголовья свиней, за восемь месяцев 2019 г. в странах в целом превышают 130 млн гол., что составляет 17% от совокупного количества этих животных в мире. Такие огромные потери эквивалентны 19 млн т свинины убойной массы или же — среднегодовому потреблению свинины для более 1 млрд людей», — отмечают эксперты.