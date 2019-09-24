Не тут-то было! Apple свои деньги отдавать не хочет
Американская корпорация начала судебный процесс против Европейской комиссии. Как информирует портал Reuters, Apple обвинила Европейскую комиссию в неправильном понимании ее бизнеса и оспаривает решение Еврокомиссии о выплате правительству Ирландии налогов в сумме 13 миллиардов евро.
Дело рассматривает Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Еще в августе 2016 года Еврокомиссия, которая является антимонопольным органом Евросоюза, посчитала, что Apple недоплатила Ирландии 13 миллиардов евро налогов, пишет 1prof.by
Главный европейский офис американской компании находится в Ирландии, где и регистрируются все ее европейские торговые операции. По мнению Еврокомиссии, Apple пользуется несправедливыми налоговыми льготами, нарушающими законы ЕС.
Парадокс ситуации заключается в том, что сама Ирландия денег с Apple не требует, экономика этой страны получает большую выгоду от размещения транснациональных компаний, однако в случае победы Еврокомиссии на суде 13 миллиардов евро поступят в ирландскую казну. Еврокомиссия также показала данные, согласно которым правительство Ирландии предоставило Apple незаконные привилегии, позволившие американской корпорации в течении многих лет платить незначительные суммы налогов – сначала 1%, а затем и 0,005% годовых. Возглавляемая Маргрет Вестагер Европейская комиссия не первый год ведет активную борьбу Европейского союза против уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями и уже взыскала миллиардные суммы с Amazon, McDonald’s, Starbucks и других компаний.
По словам еврокомиссара Маргарет Вестагер, страны-члены ЕС не могут представлять налоговые привилегии отдельным компаниям, поскольку это противоречит существующему законодательству Евросоюза, касающемуся государственной поддержки. Адвокаты Apple настаивают на том, что корпорация действовала согласно ирландскому и американскому налоговому законодательствам.
Представители компании говорят, что ее затраты на производство приходятся большей частью на США, где Apple и платит основную часть налогов, в итоге сопоставимых с теми, которые она платила бы в Ирландии без льгот. В свою очередь правительство Ирландии упрекает Еврокомиссию в том, что она превышает свои полномочия и вмешивается в национальный суверенитет страны в вопросах налогообложения. Существующий налоговый режим Ирландии весьма привлекателен для международных корпораций, создающих в стране 10% рабочих мест.
Окончание процесса в Люксембурге вряд ли последует слишком скоро: ожидается, что Европейский суд общей юрисдикции вынесет решение по делу к концу 2020 года, после чего проигравшая сторона скорее всего подаст апелляцию в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС, где рассмотрение дела займет еще 3–4 года.
Сергей Кирик
09:13 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».