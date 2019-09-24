Не тут-то было! Apple свои деньги отдавать не хочет

Дело рассматривает Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Еще в августе 2016 года Еврокомиссия, которая является антимонопольным органом Евросоюза, посчитала, что Apple недоплатила Ирландии 13 миллиардов евро налогов, пишет 1prof.by





Главный европейский офис американской компании находится в Ирландии, где и регистрируются все ее европейские торговые операции. По мнению Еврокомиссии, Apple пользуется несправедливыми налоговыми льготами, нарушающими законы ЕС.





Парадокс ситуации заключается в том, что сама Ирландия денег с Apple не требует, экономика этой страны получает большую выгоду от размещения транснациональных компаний, однако в случае победы Еврокомиссии на суде 13 миллиардов евро поступят в ирландскую казну. Еврокомиссия также показала данные, согласно которым правительство Ирландии предоставило Apple незаконные привилегии, позволившие американской корпорации в течении многих лет платить незначительные суммы налогов – сначала 1%, а затем и 0,005% годовых. Возглавляемая Маргрет Вестагер Европейская комиссия не первый год ведет активную борьбу Европейского союза против уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями и уже взыскала миллиардные суммы с Amazon, McDonald’s, Starbucks и других компаний.









По словам еврокомиссара Маргарет Вестагер, страны-члены ЕС не могут представлять налоговые привилегии отдельным компаниям, поскольку это противоречит существующему законодательству Евросоюза, касающемуся государственной поддержки. Адвокаты Apple настаивают на том, что корпорация действовала согласно ирландскому и американскому налоговому законодательствам.





Представители компании говорят, что ее затраты на производство приходятся большей частью на США, где Apple и платит основную часть налогов, в итоге сопоставимых с теми, которые она платила бы в Ирландии без льгот. В свою очередь правительство Ирландии упрекает Еврокомиссию в том, что она превышает свои полномочия и вмешивается в национальный суверенитет страны в вопросах налогообложения. Существующий налоговый режим Ирландии весьма привлекателен для международных корпораций, создающих в стране 10% рабочих мест.





Окончание процесса в Люксембурге вряд ли последует слишком скоро: ожидается, что Европейский суд общей юрисдикции вынесет решение по делу к концу 2020 года, после чего проигравшая сторона скорее всего подаст апелляцию в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС, где рассмотрение дела займет еще 3–4 года.