Беларусь заимствует у Всемирного банка 90 млн евро на ремонт школ
Срок погашения кредита составит 15 лет.
Александр Лукашенко своим указом № 353 одобрил соглашение о займе между Беларусью и Всемирным банком. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Предусматривается, что в 2019—2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением. Тогда ВБ выделил 50 млн долларов. Срок погашения кредита составляет 15 лет, а льготный период — 5 лет.
За эти средства планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Их оснастят современным оборудованием. Кроме того, в некоторых школах Витебской области намерены предоставлять социально-культурные услуги населению, а в школах Могилевской области появятся центры инновационного развития.
20:23 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».