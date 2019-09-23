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Беларусь заимствует у Всемирного банка 90 млн евро на ремонт школ

Срок погашения кредита составит 15 лет.

Александр Лукашенко своим указом № 353 одобрил соглашение о займе между Беларусью и Всемирным банком. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Предусматривается, что в 2019—2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением. Тогда ВБ выделил 50 млн долларов. Срок погашения кредита составляет 15 лет, а льготный период — 5 лет.

За эти средства планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Их оснастят современным оборудованием. Кроме того, в некоторых школах Витебской области намерены предоставлять социально-культурные услуги населению, а в школах Могилевской области появятся центры инновационного развития.
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