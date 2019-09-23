В ЕАЭС пересмотрят лимиты на посылки
Отменят ли в Беларуси нормы в 22 евро на одну «бандероль»?
В странах ЕАЭС с 2020 года сократят лимиты на посылки из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма в месяц, которые уже действуют в нашей стране. Эти нормы будут действовать и на разовую посылку. Будет ли Беларусь по примеру других стран союза распространять месячные лимиты в 200 евро на разовую посылку?
В нашей стране лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. Наша страна ранее воспользовалась правом ужесточить эти нормы на национальном уровне. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм.
В ГТК сообщили, что по лимитам в 22 евро на разовую посылку из-за границы «по крайней мере, на этот год никаких корректировок не планируется, пока эта норма будет сохраняться».
— На следующий год пока что не рассматривается вопрос пересмотра лимитов, — сообщил tut.by заместитель председателя ГТК Сергей Полудень.
Напомним, в Беларуси с 1 января этого года повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с 22 евро до 200 евро. Но разовая норма одного отправления по-прежнему составляет 22 евро и 10 кг.
Посылки в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут получать те, кто страдает определенными заболеваниями. Но для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).
Напомним, в ЕАЭС, в том числе в Беларуси, с 2020 года также в 2 раза снизят таможенную пошлину за перевес товаров в международных почтовых отправлениях — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса). Сейчас сбор составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). В Беларуси также взимается таможенный сбор в 10 рублей.
19:35 23/09/2019
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