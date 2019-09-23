Тепло в квартирах включают рекордно рано. Насколько потяжелеют жировки?
Стоимость тепловой энергии для жилого фонда в Беларуси не изменилась. Как и прежде, она составляет 18,4831 рубля за 1 Гкал.
По установленным правилам, такой тариф будет действовать до конца декабря. В январе стоимость тепловой энергии немного упадет: 16,9259 рубля за 1 Гкал.
Стоимость отопления зависит от общей площади квартиры и показаний общедомового счетчика расхода теплоэнергии на отопление.
Если в доме счетчика нет, то плата за отопление зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади.
К примеру, в январе 2019 года стоимость отопления для квартиры площадью 59,88 квадратного метра составляла 14,89 рубля.
Пока белорусы не оплачивают 100% от стоимости отопления. На сегодня экономически обоснованный тариф составляет 88,99 рубля за 1 Гкал.
Тепло в жилом фонде Минска начнут подавать уже во вторник, 24 сентября. Отопление включат не только в квартирах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.
В соответствии с ТКП, подачу тепла должны организовать в пятидневный срок.
За последние десять лет это самый ранний старт отопительного сезона. В прошлом году он пришелся на 1 октября.
Источник: sputnik.by
17:59 23/09/2019
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