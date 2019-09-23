"Лукойл" сменил главу белорусской "дочки"
"Лукойл" назначил Дмитрия Попова из центрального аппарата компании на должность генерального директора "Лукойл Беларусь", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Ранее должность гендиректора белорусского подразделения занимал Айдар Абузяров, который возвращается в Россиию на пост руководителя "Лукойл-Уралнефтепродукт".
"Лукойл" пояснил, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках плановой ротации управленческого состава.
"Белорусский партизан"
15:22 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».