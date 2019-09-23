"Лукойл" сменил главу белорусской "дочки"

Ранее должность гендиректора белорусского подразделения занимал Айдар Абузяров, который возвращается в Россиию на пост руководителя "Лукойл-Уралнефтепродукт".





"Лукойл" пояснил, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках плановой ротации управленческого состава.