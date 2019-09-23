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"Лукойл" сменил главу белорусской "дочки"

"Лукойл" назначил Дмитрия Попова из центрального аппарата компании на должность генерального директора "Лукойл Беларусь", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Ранее должность гендиректора белорусского подразделения занимал Айдар Абузяров, который возвращается в Россиию на пост руководителя "Лукойл-Уралнефтепродукт".

"Лукойл" пояснил, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках плановой ротации управленческого состава.
"Белорусский партизан"
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