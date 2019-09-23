Ненаклоняемый направил гонцов в Москву

Министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября сообщал, что планирует 23 сентября провести очередные переговоры с белорусским коллегой, в частности, для обсуждения вопроса о цене на газ.





"Мы можем подтвердить эту информацию. Представители Минэнерго участвуют в переговорах", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Беларуси, комментируя информацию о переговорах в понедельник в Москве на уровне министров.





В свою очередь источник в отрасли рассказал РИА Новости, что делегация Минэнерго во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве "для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве". По его данным, стороны коснутся темы разработки дорожной карты сотрудничества в рамках углубления союзной интеграции.





В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Беларусь. Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. В России считают по-иному.









Цена на газ для Беларуси в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Беларуси с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года. Но выглядит все не так просто, так как вопрос увязан с более масштабной интеграцией.









В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. 8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, в этот день должна быть подписана программа по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты". Однако конкретные договоренности остаются тайной.