20 сентября Александр Лукашенко при посещении ОАО "Кореличи-Лён" дал в целом позитивную оценку усилиям государства по развитию льноотрасли.





"Если раньше я думал о том, что вот мы ввязались в эту войну по спасению льноводческой отрасли, а, может быть, на рынке будет негодная эта продукция, я переживал за это, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно", – заявил он.





Отдельные государственные СМИ при этом распространили информацию, что из 22 льнозаводов Беларуси по конечному результату являются прибыльными 20. Но по всей видимости, доверять этим данным не стоит.





Накануне директор ОАО "Кореличи-лен" Сергей Тур пояснил агентству БелТА:





"Примерно 54% стоимости (льноволокна) получаем от Оршанского льнокомбината, вторую половину компенсирует государство в виде надбавки. Еще есть надбавка от области на единицу номера льноволокна. За счет всего этого должны выйти на рентабельную работу".





UDF.BY поинтересовался у экспертов: как можно помочь развитию льноотрасли в Беларуси?





"Не надо за сотни тысяч долларов покупать технику, которая никогда в жизни не окупится"

Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский отметил: "В отрасли масса проблем, но есть пути выхода из положения".





Он считает, что пока на предприятиях хромает технологическая дисплина.





"Лен – тяжелая, капризная культура. Но наша климатическая зона подходит для льноводства. Другое дело, что мы не можем вырастить сорта льна, которые были бы к этим условиям адаптированы и давали бы длинное волокно, которое прежде всего необходимо производителям тканей. То, что зациклились на узком сегменте сортов льна, не идет во благо развитию отрасли", – считает Мигурский.





Как следуствие, отметил он, монополист по производству конечной продукции из льна в виде Оршанкого льнокомбината вынужден закупать часть необходимого сырья за границей.









"Потому и выплаты белорусским потавщикам производятся не вовремя, потому что приходиться распачиваются в первую очередь с иностранцами", – сказал бывший председатель колхоза.





Мигурский считает, что при создании необходимых условий феремеры могли бы справляться с выращиванием льна намного лучше государственных предприятий: "И если фермер дал льнотресту – будь добр, рассчитайся сразу".





"Льноводство нужно разивать и оно может подняться с колен и приносить прибыль. Но должны быть рациональные подходы. Не надо за сотни тысяч долларов покупать технику, которая никогда в жизни не окупится", – полагает Мигурский.





"Теряем больше, чем зарабатываем"

Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY сказал:





"У нас исторически сложилось льноводство. Было бы глупо его потерять. Тем более климат позволяет успешно выращивать культуру".





Проблему он видит в том, что в Беларуси нет рынка льна.





"Эта культура, как и другие, закупается по установленной государством цене, а не по себестоимости. Все делается в приказном порядке: если тебе доведено задание по выращиванию определенного объема, значит его нужно выполнить. Вне зависимости – выгодно-невыгодно, подходит к твоей почве или нет.





Как и во всем здесь должен быть бизнес. А у нас командная экономика. Теряем больше, чем зарабатываем. Если ткацкое производство получило прибыль на льне, то соотвественно кто-то должен потерять – вероятно, производитель льна", – говорит Лысенков.









Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области – возможно, их сократят с восьми до четырех. Как бывший председатель колхоза оценивает это предложение?





"С одной стороны такой шаг может быть оправдан. Проще модернизировать одно крупное предприятие, чем много маленьких. Но возникает вопрос: почему не сделали этого еще 20 лет назад?





С другой стороны, видно, что никто не знает, сколько льнозаводов оставить в области. Поэтому могут действовать наугад. А если ничего не просчитано, то решение не приведет к эффективной работе", – считает Лысенков.