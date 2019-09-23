Понедельник - черный день для евро

Белорусский рубль на торгах в понедельник 23 сентября подешевел к валютной корзине на 0,08%, но отправил евро на минимум за 2 года и 2 месяца.





Курс доллара вырос на 0,0032 рубля до 2,0444 BYN/USD и покинул минимум с 31 июля, на котором оказался по итогам пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Курс евро упал на 0,0081 BYN до 2,2504 BYN/EUR. Это минимальное значение с 20 июля 2017 года.





Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,2029 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 53 дня.





Итоги предыдущей недели на валютном рынке Беларуси

доллар −0,48%;

евро −0,80%;

российский рубль +0,38%;

корзина валют −0,11%.









Россия

Курс доллара на завтра был повышен Центробанком на 10 копеек до 63,9453 RUB/USD, а курс евро упал на 32 копейки до 70,2759 RUB/EUR и оказался на минимуме за 52 дня.





Итоги прошедшей недели на валютном рынке РФ

Курс доллара снизился на 0,97% (−0,6224 RUB);

Курс евро упал на 1,30% (−0,9332 RUB).