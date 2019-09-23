Понедельник - черный день для евро
До минимума за 795 дней упал евро на валютной бирже 23 сентября.
Белорусский рубль на торгах в понедельник 23 сентября подешевел к валютной корзине на 0,08%, но отправил евро на минимум за 2 года и 2 месяца.
Курс доллара вырос на 0,0032 рубля до 2,0444 BYN/USD и покинул минимум с 31 июля, на котором оказался по итогам пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Курс евро упал на 0,0081 BYN до 2,2504 BYN/EUR. Это минимальное значение с 20 июля 2017 года.
Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,2029 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 53 дня.
Итоги предыдущей недели на валютном рынке Беларуси
доллар −0,48%;
евро −0,80%;
российский рубль +0,38%;
корзина валют −0,11%.
Россия
Курс доллара на завтра был повышен Центробанком на 10 копеек до 63,9453 RUB/USD, а курс евро упал на 32 копейки до 70,2759 RUB/EUR и оказался на минимуме за 52 дня.
Итоги прошедшей недели на валютном рынке РФ
Курс доллара снизился на 0,97% (−0,6224 RUB);
Курс евро упал на 1,30% (−0,9332 RUB).
Источник: select.by
13:54 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».