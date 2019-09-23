Коррупция на стройке БелАЭС: дефекты в вентиляции могут привести к сбоям всей системы
Коррупция привела к появлению дефектов при строительстве Белорусской АЭС. Это обнаружил Следственный комитет.
Соответствующие документы СК публикует телеграмм-канал NEXTA.
Управление Следственного комитета по Гродненской области исследует уголовное дело по статье 252 УК (коммерческий подкуп) в отношении начальника управления вентиляции и систем пожаротушения российской компании «Атомстройэкспорт» Дмитрия Зиновьева.
Его задержали еще 6 апреля представители КГБ во время получения взятки от российской компании «НПО Вентехсервис» и белорусского «Леванта Групп».
В СК отмечают, что некачественная работа Зиновьева привела к тому, что на БелАЭС установили вентиляционные агрегаты и клапаны для задержания огня без прохождения контроля.
Также вентиляционное оборудование ставили без необходимого контроля. А обнаруженные дефекты могут привести «к сбоям в работе системы в целом».
На БелАЭС Белсат отказались комментировать задержание Зиновьева, посоветовав обратиться в «Атомстройэкспорт». На российском предприятии также отказались от телефонного комментария, сославшись на то, что начальник управления информации сейчас находится в командировке.
Напомним, что это не первый инцидент на строительстве БелАЭС. Дважды был поврежден корпус реактора. В 2017 году во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС выскользнул и коснулся земли.
А в июле 2019 года во время строительных работ на Островецкой АЭС два работника получили сильные травмы. 59-летний и 23-летний рабочие упали с высоты в результате сбоя работы автовышки.
Последний скандал вокруг стройки Белорусского атомной электростанции был связан с тем, что российские строители не получили зарплату за свою работу.
Запустить первый реактор БелАЭС планируется уже в ближайшие месяцы.
13:42 23/09/2019
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