



Как передает пресс-служба президента, в самом начале разговора он подчеркнул, что если руководство области планирует обращаться с какими-то просьбами о поддержке и выделении средств, то надо помнить, что в стране есть и другие регионы.





«Всегда (нужно) держать в уме, что президент видит и Гродненскую, и Брестскую, и Гомельскую области… А в Гомельской, вы знаете, тоже проблем, к сожалению, не меньше, чем в Могилевской или даже Витебской области. Поэтому давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси», — сказал Лукашенко.





Он особо подчеркнул, что выделение любых средств возможно только после тщательного просчета, что ими грамотно распорядятся.





«Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика вам или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Это для вас очень важно. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет», — заметил он.





«Если даже вы и получите какую-то поддержку с отсрочками, рассрочками, то с завтрашнего дня каждый день вы должны демонстрировать положительную динамику. Если у вас этого не будет или мы будем с вами видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор, — сказал Лукашенко. — Деньги получили — с завтрашнего дня они должны начинать работать, и от этого должен быть эффект: в виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и ее реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынках».





«Вот основа нашего сегодняшнего диалога по Могилевской области. И ни в коем случае не исходите из принципа «проси больше, все равно дадут меньше». Не надо так делать!» — призвал Лукашенко.









Лукашенко обратил внимание на необходимость оперативно решать те или иные вопросы при реализации намеченных планов или при появлении новых возможностей.





«Поменьше бюрократии. Если вы видите, что завтра можно от этого что-то получить, то надо сегодня это сделать. Не надо откладывать в долгий ящик. Надо быстро решать эти вопросы. И если вы уже начали какие-то вопросы в Правительстве решать, а вас не устраивают сроки решения, я гарантирую, что мы сможем ускориться», — сказал Лукашенко.





Он также поинтересовался, какова ситуация в области, в том числе в вопросах подготовки животноводческой отрасли к зиме, обеспеченности кормами, дисциплины, соблюдения технологий.





Леонид Заяц заверил, что обстановка в регионе спокойная, управляемая и прогнозируемая. Завершается сев озимых зерновых культур. Эти работы, как и планировалось, должны в основном завершиться к 1 октября.



