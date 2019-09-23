Минский ТЦ "Гулливер" оценили более чем в $10 млн и выставят на продажу
Недостроенный торговый центр «Гулливер» в Минске выставят на торги 24 октября. Ранее его не удавалось оценить, а значит и попытаться продать.
Сейчас объявлено, что начальная цена — почти 22,3 млн рублей. Общая площадь после завершения строительства должна составить 132 тыс. кв м (порядка 160 торговых точек). В ТЦ по проекту будет шестиуровневый подземно-наземный паркинг на более чем 1,3 тыс. мест.
Объект находится в районе метро «Пушкинская».
Напомним, что юрлицо этого ТЦ находится в процессе банкротства.
Источник: officelife
12:13 23/09/2019
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