Сейчас объявлено, что начальная цена — почти 22,3 млн рублей. Общая площадь после завершения строительства должна составить 132 тыс. кв м (порядка 160 торговых точек). В ТЦ по проекту будет шестиуровневый подземно-наземный паркинг на более чем 1,3 тыс. мест.





Объект находится в районе метро «Пушкинская».





Напомним, что юрлицо этого ТЦ находится в процессе банкротства.