Комитет "Гомельоблимущество" объявил на 17 октября аукцион, на который выставил 6 объектов недвижимости в Октябрьском районе, по начальной цене, равной 1 базовой величине (Br25,5).





За такую символическую цену потенциальным покупателям предлагается приобрести в д. Хоромцы – 2 сельских дома народного творчества, площадью 151,8 кв. м и 490,3 кв. м.





В аг. Поречье продается двухэтажное здание центра досуга, площадью 627,4 кв. м, а в д. Романищи – сельский клуб, общей площадью 145,1 кв. м.





Клуб культурно-социальных услуг в д. Курин и здание сельского дома культуры в аг. Волосовичи, также можно приобрести за базовую величину. Площадь объектов недвижимости составляет 60,3 кв. м и 406,2 кв. м, соответственно.





По всем объектам недвижимости земельный участок предоставляется в аренду на 50 лет и без взимания платы за право аренды земельного участка.









Следует помнить, что, приобретая объект недвижимости за небольшие деньги, покупатель берет на себя обязанность осуществлять на приобретенном объекте недвижимости предпринимательскую деятельность в течение 3-х лет с момента подписания договора купли-продажи (ввода в эксплуатацию), отметили представители комитета.



