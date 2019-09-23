Согласно данным польского оператора магистрального трубопровода PERN, вчера вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из "Дружбы".





"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18:50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05", – сообщил Демин.





По данным PERN, инцидент случился "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".





Польская сторона сообщила о ликвидации последствий разлива сырья и возобновлении работы нефтепровода. При этом нефть все это время поступила непрерывно на НПЗ в Польше и Германии.



