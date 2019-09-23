Поставки нефти по "Дружбе" останавливали из-за нелегальной врезки в Польше
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к остановке поставок сырья на девять часов, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Согласно данным польского оператора магистрального трубопровода PERN, вчера вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из "Дружбы".
"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18:50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05", – сообщил Демин.
По данным PERN, инцидент случился "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".
Польская сторона сообщила о ликвидации последствий разлива сырья и возобновлении работы нефтепровода. При этом нефть все это время поступила непрерывно на НПЗ в Польше и Германии.
11:38 23/09/2019
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