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Поставки нефти по "Дружбе" останавливали из-за нелегальной врезки в Польше

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к остановке поставок сырья на девять часов, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Согласно данным польского оператора магистрального трубопровода PERN, вчера вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из "Дружбы".

"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18:50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05", – сообщил Демин.

По данным PERN, инцидент случился "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".

Польская сторона сообщила о ликвидации последствий разлива сырья и возобновлении работы нефтепровода. При этом нефть все это время поступила непрерывно на НПЗ в Польше и Германии.
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