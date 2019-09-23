Правительство назвало «Предпринимателей года» - 2018

Диплома «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года» в номинации «Успешный старт» удостоены:





ООО «Арсатаека», Витебская область;





ООО «Гисмарт», Минск;





ООО «Конгломерат», Брестская область;





ООО «Моглеспромонтаж», Могилевская область;





ООО «Хойникские ремёсла», Гомельская область;





частное торгово-производственное унитарное предприятие «ФОмак», Гродненская область;





частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс», Минская область.









В номинации «Стабильный успех» победителями стали:





ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», Минская область;





ООО «Ремком», Могилевская область;





ОАО «САТУРН-1», Житковичи, Гомельская область;





ООО «Синезис», Минск;





ООО «Эполь Софт», Брест;





совместное ООО «Клубника Плантс», Гродненская область;





совместное ООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Витебская область.





Победителями в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» признаны:





ИООО «ВестЛоджинг», Гродненская область;





ООО «Александров», Минская область;





ООО «БарановичиСпецМебель», Брестская область;





ООО «Тусон», Витебск;





ООО «Ясеньлес», Могилевская область;





унитарное производственно-торговое предприятие «АЭС-комплект», Минск;





частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», Гомельская область.









В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» лучшими стали:





индивидуальный предприниматель Паседько Ольга Дмитриевна, Могилевская область;





иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «ДиЭсВи Транспорт», Минск;





ООО «БЕЛСОНО», Гомель;





ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль», Витебск;





ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область;





частное медицинское унитарное предприятие «Беатум-Дент», Гродненская область;





частное транспортное унитарное предприятие «ТРАНС-ВЕЛЕС», Минская область.





Диплома «Ганаров прадпрымальнiк» удостоено частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2018 и 2019 годах.