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Правительство назвало «Предпринимателей года» - 2018

Совет министров Беларуси определил победителей Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2018 год.

Диплома «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года» в номинации «Успешный старт» удостоены:

ООО «Арсатаека», Витебская область;

ООО «Гисмарт», Минск;

ООО «Конгломерат», Брестская область;

ООО «Моглеспромонтаж», Могилевская область;

ООО «Хойникские ремёсла», Гомельская область;

частное торгово-производственное унитарное предприятие «ФОмак», Гродненская область;

частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс», Минская область.


В номинации «Стабильный успех» победителями стали:

ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», Минская область;

ООО «Ремком», Могилевская область;

ОАО «САТУРН-1», Житковичи, Гомельская область;

ООО «Синезис», Минск;

ООО «Эполь Софт», Брест;

совместное ООО «Клубника Плантс», Гродненская область;

совместное ООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Витебская область.

Победителями в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» признаны:

ИООО «ВестЛоджинг», Гродненская область;

ООО «Александров», Минская область;

ООО «БарановичиСпецМебель», Брестская область;

ООО «Тусон», Витебск;

ООО «Ясеньлес», Могилевская область;

унитарное производственно-торговое предприятие «АЭС-комплект», Минск;

частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», Гомельская область.


В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» лучшими стали:

индивидуальный предприниматель Паседько Ольга Дмитриевна, Могилевская область;

иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «ДиЭсВи Транспорт», Минск;

ООО «БЕЛСОНО», Гомель;

ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль», Витебск;

ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область;

частное медицинское унитарное предприятие «Беатум-Дент», Гродненская область;

частное транспортное унитарное предприятие «ТРАНС-ВЕЛЕС», Минская область.

Диплома «Ганаров прадпрымальнiк» удостоено частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2018 и 2019 годах.
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