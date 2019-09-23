Правительство назвало «Предпринимателей года» - 2018
Совет министров Беларуси определил победителей Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2018 год.
Диплома «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года» в номинации «Успешный старт» удостоены:
ООО «Арсатаека», Витебская область;
ООО «Гисмарт», Минск;
ООО «Конгломерат», Брестская область;
ООО «Моглеспромонтаж», Могилевская область;
ООО «Хойникские ремёсла», Гомельская область;
частное торгово-производственное унитарное предприятие «ФОмак», Гродненская область;
частное торговое унитарное предприятие «Ролимар плюс», Минская область.
В номинации «Стабильный успех» победителями стали:
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», Минская область;
ООО «Ремком», Могилевская область;
ОАО «САТУРН-1», Житковичи, Гомельская область;
ООО «Синезис», Минск;
ООО «Эполь Софт», Брест;
совместное ООО «Клубника Плантс», Гродненская область;
совместное ООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Витебская область.
Победителями в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» признаны:
ИООО «ВестЛоджинг», Гродненская область;
ООО «Александров», Минская область;
ООО «БарановичиСпецМебель», Брестская область;
ООО «Тусон», Витебск;
ООО «Ясеньлес», Могилевская область;
унитарное производственно-торговое предприятие «АЭС-комплект», Минск;
частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», Гомельская область.
В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» лучшими стали:
индивидуальный предприниматель Паседько Ольга Дмитриевна, Могилевская область;
иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «ДиЭсВи Транспорт», Минск;
ООО «БЕЛСОНО», Гомель;
ООО «Группа компаний «Ресурсконтроль», Витебск;
ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область;
частное медицинское унитарное предприятие «Беатум-Дент», Гродненская область;
частное транспортное унитарное предприятие «ТРАНС-ВЕЛЕС», Минская область.
Диплома «Ганаров прадпрымальнiк» удостоено частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер», признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2018 и 2019 годах.
10:42 23/09/2019
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