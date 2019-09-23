С паршивой овцы... Пошлина за превышение лимитов на посылки снизится благодаря ЕАЭС
В Беларуси снизится таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы. Сейчас пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы составляет 30% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса.
Однако в странах ЕАЭС, куда входит и Беларусь, с 1 января 2020 года снижаются лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм.
При этом со следующего года в 2 раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок.
Напомним, что лимиты по беспошлинному ввозу «бандеролей», которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют. А вот таможенную пошлину в нашей стране также сократят со следующего года.
Источник: kp.by
10:32 23/09/2019
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