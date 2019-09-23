«Развод»: из Wargaming ушли несколько основателей





- Кирилл, ещё полтора года назад вы с Виктором были сотрудниками Wargaming, а сейчас владельцы своей студии. Расскажите, как всё начиналось.





- Мы хорошо друг друга знали — пять лет вместе «пилили» мобильные «танки». Поэтому довольно легко решились на самостоятельное приключение. Сейчас уже сложно вспомнить, кто первый сказал: «А давайте попробуем что-то ещё».





В свободное время мы играли в PUBG Mobile. Потом вышла Fortnite. Все игровые студии делали что-то похожее. И мы поняли, что тягаться с акулами, за которыми стоят миллиарды долларов, будет тяжело. Но есть рынок, который органично зайдёт на эту же аудиторию — сейчас игроки, которым уже поднадоели «Королевские битвы», ищут для себя новые развлечения. И мы решили делать короткие, сессионные шутеры для мобильных платформ. Эта ниша ещё не до конца раскрыта. Нам кажется, там можно сделать гораздо больше, чем предлагают текущие игроки. Там есть свои лидеры, но мы можем их догнать и перегнать — предложить рынку следующее поколение мобильных шутеров.





- Почему решили делать проект не в самой Wargaming?





- Крупная компания — это, с одной стороны, большие возможности, с другой — бесконечное легаси. Свою идею нужно долго защищать. Проще выйти. И в сторонке сделать своё, с нуля.





- Соглашение о неконкуренции на вас не распространялось?





- Соглашение — это не закон, а опциональная вещь. Некоторые компании с некоторыми сотрудниками могут заключать такие договоры. Чтобы это работало, должна быть правоприменительная практика — несколько кейсов, когда кто-то с кем-то в судах выяснял отношения. Я не знаю ни одного такого случая. Да и договор у нас был типовой.





- Были ли у Blitz Team какие-то условия «развода» с Wargaming?





Точную формулировку не помню — не перечитываю договор перед сном. В общем — любой сотрудник обязуется не использовать то, что он нарабатывал в рабочее время. Мы, когда решили делать свою игру, для чистоты рук решили создать свой движок (и сетевой, и серверный) и написать игру с нуля. Даже по временным рамкам, сеттингу, стилистике она разведена с продуктами Wargaming.





- Вначале в команде вас было трое?





- Уходили вдвоём. Потом были ребята, которые уходили третьими, пятыми, шестыми.





- Что сейчас представляет собой ваша команда? Костяк сохранился?





- Костяк сохранился. У нас фулстек-команда: свои разработчики, художники, DevOps-специали , звуковик, режиссёр, маркетинг, команда по работе с комьюнити. Ушёл от нас за полтора года один человек.





- Бывшее руководство не мешает работать?





- Нет. Мы ведём диалог.





- В позитивном ключе?





- Когда как. Мы зла не держим. Wargaming — действительно великий проект. Они вывели Беларусь, как ИТ-страну, на новый уровень. И мы не первая компания, которая создана людьми, ушедшими из WG. И уверен — не последняя.



