Один из крупнейших столичных недостроев выставили на продажу
Один из крупнейших столичных недостроев – торговый центр «Гулливер» недалеко от станции метро «Пушкинская» – выставили на продажу
«Гулливер» продадут с аукциона: уже начали приём заявок. Торговый центр числится как незавершённое законсервированное капитальное строение. Стартовая цена лота – почти $11 миллионов. Пока заявок от потенциальных покупателей нет.
Что такое «Гулливер»?
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гулливер» начали возводить во второй половине 2000-ых по договору на проектирование и строительство: то есть, без льгот. В 2011 году для реализации проекта заключили инвестиционный договор, который уже предполагал ряд льгот и преференций.
За реализацию проекта отвечала компания «ТРЦ Гулливер», учреждённая двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генеральным подрядчиком был известный застройщик: «Арэса-Сервис».
«Гулливер» должен был стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании могли разместить гипермаркет, более 160 магазинов и бутиков, развлекательные зоны для малышей и подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорт не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое.
В 2015 году работы на объекте остановились из-за недостатка средств, недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушёл в банкротство. По итогам разбирательства власти Минска изъяли у «Арэсы» земельный участок.
В каком состоянии находится объект?
Недостроенный «Гулливер» находится в проходном месте: вблизи пересечения улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Сейчас объект представляет собой фундамент и несколько этажей. Сегодня на площадке заметили строительную технику. По словам антикризисного управляющего Александра Семененко, сейчас бывший владелец земли вывозит с площадки своё имущество: бытовки, строительный материал и прочее.
– 24 октября состоится электронный аукцион по продаже этого строения. Стартовая цена: 22 273 000 рублей, или около $10,8 миллиона. Если же покупателей на «Гулливер» не найдется, то до конца года успеют провести повторный аукцион. Максимальное снижение начальной цены в таком случае – 10%. На данный момент на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.
10:12 23/09/2019
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