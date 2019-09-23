Из стран ЕАЭС в первом полугодии к нам на заработки прибыли 3017 человек (годом ранее — 2227). Большинство из них — из России (2550 человек). При этом за первое полугодие 2018-го из РФ к нам на работу прибыли 1815 человек. То есть россияне стали чаще приезжать к нам на заработки. Чаще стали трудоустраиваться в Беларуси также жители Казахстана, Армении и Кыргызстана — 229, 189 и 49 человек соответственно в январе-июне этого года.





Для сравнения: в 2018 году 4978 белорусов отправились на заработки в РФ, а к нам прибыли 4126 россиян, в 2017-м — 6160 и 2453 человека соответственно, а в 2014-м — 4784 и 4546 соответственно.









Большинство иностранцев в первом полугодии 2019-го «осело» в Минске и Гродненской области — 1373 и 1128 человек соответственно.





Уточним, что в статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.