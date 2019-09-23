Прогноз по валютам: следите за минимальным курсом доллара

Вадим Иосуб Как поведут себя курсы валют на этой пятидневке? Стоит ли белорусам заглянуть в обменники и прикупить долларов и евро? Об этом старший аналитик компании «Альпари» рассказал в комментарии Myfin.by.





– Начнем с внешних валютных рынков. За прошлую неделю евро немного снизился к доллару – с 1,11 до 1,1060, или на 0,3%. При этом укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 64,4 российского рубля до 63,8, или на 0,9%. Евро подешевел с 71,5 российского рубля до 70,6, или на 1,2%.





К белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль укрепился. Доллар снизился за неделю на 0,48%. Евро подешевел на 0,8%. А российский рубль вырос на 0,38%.





В результате валютная корзина снизилась на 0,12%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к корзине. Причем характерно, что курс евро совсем чуть-чуть не дотянул до минимумов текущего года, и, возможно, на нынешней неделе они будут обновлены.









Тенденций этой недели может стать продолжение укрепления российского рубля к иностранным валютам. Значит, и у нас доллар и евро могут продолжить дешеветь, а российский рубль может подрасти.

Доллар может снизиться до 2,03 белорусского рубля.





Евро может снизится до 2,24 белорусского рубля.





А российский рубль может вырасти до 3,21 белорусского рубля за 100 российских.