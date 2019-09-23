Сколько стоит жизнь в Стокгольме и в Минске

Журналист FINANCE.TUT.BY побывала в Стокгольме и сравнила местные цены с белорусскими.





По данным шведского статистического управления, средняя зарплата в стране в этом году составляет 38 247 крон в месяц, или 8022 рубля. Это до уплаты налогов. Если произвести все вычеты, получится около 27 850 крон, или примерно 5840 рублей. В Беларуси этот показатель в июле достиг уровня 1 128,5 рубля грязными и 970,5 рубля чистыми.





Кстати, в Швеции, в отличие от Беларуси, на государственном уровне не установлен минимальный уровень оплаты труда. У нас же он составляет 330 рублей. Кроме того, у них официально не установлен прожиточный минимум, но, исходя из цен, он достигает примерно 889 крон, или 186 рублей в сутки, а на 30 дней — 27 840 крон, или 5580 рублей, то есть примерно соответствует средней чистой зарплате. В Беларуси прожиточный минимум сейчас 230,91 рубля.





Что сразу удивило, когда мы попали в Стокгольм, стоимость такси. От аэропорта Арланда до центра города за пятерых пассажиров взяли около 1070 крон, что равно примерно 220 рублям. Правда, ехали на микроавтобусе. На легковой с 1−4 человек, по словам таксиста, взяли бы около 600 крон, на наши 125 рублей. Зато на электричке можно было доехать всего за 60 крон (12,59 рубля).









Городской общественный транспорт тоже стоит дорого. Билет на одну поездку в метро стоит 44 кроны — примерно 9 наших рублей. Столько же стоит проезд и наземным транспортом.





Зато, как рассказали местные жители, коммуналка невысокая относительно других европейских стран. В квартире 30−35 квадратных метров она обходится примерно в 500 крон (105 рублей). В Беларуси ЖКУ в такой квартире тянут 30−35 рублей не в отопительный сезон и около 60 рублей с отоплением.





Арендовать квартиру в Стокгольме можно за 3−15 тысяч крон в месяц (630−3150 рублей). Цена зависит от близости жилья к центру, площади, а иногда даже от года постройки дома.





Продукты в магазинах оказались тоже недешевыми. Местный твердый сыр стоит 79 крон (16,5 рубля), литр молока — 14 крон (2,94 рубля), яйца 12 штук — 25 крон (5,24), картофель — 9 крон (1,89), яблоки — 22 кроны (4,61). Больше всего цены там и у нас отличаются на мясо и птицу. Кило куриных грудок продают по 85 крон (17,83 рубля), говядины — по 160 крон (33,56), свинины 130 крон (27,27).









Цены на мясо на рынке оказались еще в несколько раз выше. Правда, мясо там, судя по всему, экологически чистое. Килограмм говядины на коже продают по 579 крон (121,45 рубля), говяжье филе — по 779 крон (183,41). Кило телячьих котлет стоит 269 крон (56,43), телятина — 389 крон (81,60), телятина филе — 699 крон (146,63), ростбиф — 189 крон (39,65).









А вот фрукты в Стокгольме дешевле, чем у нас. Килограмм инжирных персиков, абрикосов или нектаринов стоит 9,9 кроны (2,08). Кило малины, голубики, винограда, черешни, клубники или клюквы обойдется в 19,9 крон (4,17). Спелые манго продаются по такой же цене за штуку. В продаже в Стокгольме очень много лисичек. Причем не только привычные нам желтые, но и черные. Цена — 59 крон (12,38) за кило.





У нас на рынке клюкву продают по 5,5 -6 рублей за кило, малину — по 4,8−7 рублей, голубику нашли по 12, клубнику — 4,8−7 рублей, виноград — в среднем по 2,9 рубля. Нектарины стоят 4,8 рубля, персики и абрикосы мы не нашли вообще. В магазинах они есть. Первые по 4,5 рубля, вторые — по 3,99. Лисичек на вес в Минске на рынке не оказалось.









В магазине со сладостями все развесные конфеты, в том числе и итальянские, по 129 крон (27,06) за килограмм. За 1,4 килограмма заплатили 180,6 крон (37,88). Такие же конфеты в Беларуси стоят 39 рублей за килограмм. То есть в Швеции дешевле.





Изучили мы цены и в местных общепитах. Кофе в Стокгольме непривычный, причем практически везде. Он горький и с кисловатым привкусом, который чувствуется даже в латте. Самый дешевый эспрессо мы нашли за 25 крон (5,24 рубля). Латте стоит от 39 до 50 крон (8,18−10,49). Примерно такие же цены на капучино.





Для сравнения, у нас эспрессо стоит от 2 рублей, латте 3−4 рубля, как и капучино. На десерты, по меркам белорусов, цены тоже высокие. Пирожное типа «картошка» весом граммов 50 стоит 29 крон (6,08 рубля), кекс «Красный бархат» — 45 крон (9,44), яблочный пирог в такую же цену. Карамельный и клубничный чизкейки — по 69 крон (14,47).





Если отойти от кофе и десертов и пойти в ресторан, то там белорусу можно разориться. При этом людей в подобных заведениях по вечерам даже в будние дни достаточно. Мы зашли в итальянский ресторан. Там, к примеру, карпаччо стоит 175 крон (36,71), буррата (это шарик свежего итальянского сыра с несколькими кружками помидора) — 165 крон (34,61). Порция пасты с крабом в меню за 245 крон (51,39), и этих денег она не стоила. Если честно, то на вкус она была не очень, крабовый соус ненасыщенный — будто краб только полежал рядом с тарелкой, но не попал туда. Причем это блюдо не понравилось всем, кто его заказывал. «Меланзане» — блюдо из баклажанов с помидорами — стоит 185 крон (38,81).





За бокал вина в этом ресторане пришлось бы выложить от 75 до 140 крон (15,73−29,37).





Пообедали в кафе, где готовят поке. Кто не в курсе, это гавайское блюдо из риса или другой крупы, зелени, сырой рыбы и морепродуктов, множества других начинок и соусов. За огромную порцию риса с лососем, водорослями и свежим манго заплатили 225 крон (47,2 рубля). У нас порция поке с похожим составом и весом 580 граммов стоит 19 рублей.





Дороже поесть оказалось даже в «МакДональдсе». За стакан спрайта, стандартную картошку и гамбургер пришлось заплатить 102 кроны, или 21,5 рубля. В Минске такой набор стоит около 10 рублей в зависимости от выбранного бургера. Кстати, меню там и у нас отличается. «Макфлури» с печеньем Oreo нам обошелся в 25 крон (5,2 рубля). Для сравнения, у нас такой самый дорогой десерт стоит 4,3 рубля.





В Стокгольме еще пришлось купить таблетки от головной боли. В аптеке продали только парацетамол. Заплатили за него 34,9 кроны, или 7,32 рубля. У нас этот препарат стоит чуть больше одного рубля.



