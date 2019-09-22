Экономист: Лукашенко надувает очередной мыльный пузырь
Экономисты обращают внимание на то, что для выполнения прогнозных социально-экономических показателей накануне «выборов» Лукашенко готов использовать популистские методы.
Так, на недавнем совещании по «работе белорусской экономики» диктатор пригрозил отставкой всему правительству во главе с премьер-министром, если не будут выполнены «параметры развития» по итогам 2019 года.
В этой связи обращают на себя внимание некоторые факторы: искусственное начисление номинальной зарплаты в Беларуси примерно в шесть раз превышает рост ВВП, а в 2019 году расходы госбюджета росли опережающими темпами.
К каким последствиям это может привести? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников.
- Связан ли ультиматум Лукашенко правительству с событиями, которые он назвал «вакханалией» — «парламентскими» и «президентскими выборами»?
- Думаю, что да. «Выборы» для него — важный момент. И слова на совещании по экономическом показателям надо рассматривать под этим углом.
Но хочу сказать, что на самом деле основные экономические показатели очень далеки от выполнения — даже на 50% от этих цифр вряд ли удастся выйти.
Реальный показатель роста ВВП в 2-3% настолько скромный, что с учетом белорусской статистики он на самом деле стремится к нулю и фактически равен нулю. Это же можно сказать и о требованиях правителя к росту зарплат: они просто не выполняются.
Экономика Беларуси развивается не по указам Лукашенко или постановлениям правительства. Экономика развивается, когда бизнес производит 70-80, а лучше — 90% ВВП. Тогда можно говорить о каком-то реальном развитии. У нас же просто нет такой экономики. Потому я даже не слежу за требованиями Лукашенко к прогнозным показателям и выполнением их правительством.
Естественно, к «выборам» Лукашенко нужны какие-то цифры для электората. Но на самом деле в нашей экономике вырастает только неспособность к выполнению тех или иных показателей.
Я приведу только один пример. В первой половине этого года белорусские предприятия отдали только банкам четверть своей выручки — за кредиты, проценты по кредитам, пеню за просроченные выплаты. И это при том, что норма прибыли у них — меньше 10%. Получается, что все больше и больше своей выручки наши предприятия отдают кредиторам (по сравнению с прошлым годом — больше на 8-10%).
И нарастает не возвращенная задолженность банкам. То есть, экономика работает на самопроедание. И зарплату во многих случаях люди получают за счет кредитов предприятий, а не за счет выручки — около 60% предприятий нерентабельны и проедают все, что только можно. Это ведет к какому-то тупику, к состоянию широкой неплатежеспособности и невозможности что-то модернизировать. То есть, при Лукашенко экономика угасает. И какие-то 2-3%, о которых он говорит правительству — это не те действия, которые могут помочь. Эту систему никакое правительство не поднимет, пока она не будет модернизирована.
- Можно ли говорить, что сейчас в белорусской экономике надувается очередной «мыльный пузырь»?
- Конечно. Это делается во многих странах, и Лукашенко здесь не исключение. Во время «выборов» правительство хочет «подкормить» население, не особо заботясь о последствиях.
В последние два года наблюдается номинальный рост начисленных зарплат и пенсий, причем доходов пенсионного фонда не хватает, и государство накачивает его деньгами из бюджета.
Да, «мыльный пузырь» растет: показатели якобы увеличиваются, причем доллар пока не растет. Но на самом деле это происходит за счет роста государственной задолженности Беларуси, и наша способность отдавать миллиардные долги уменьшается.
На подкачку доходов населения перед «выборами» уходят все ресурсы. Но это ведет к тому, что после «выборов» доходы граждан могут серьезно понизиться. И уже в следующем году, кстати, бюджет будет не профицитным, а дефицитным. А это значит, что придется делать еще больше внешних заимствований.
Если смотреть на длительный период, у власти нет ресурсов на поддержание даже того уровня жизни, который есть сейчас. Посмотрите, как было: после 2011 года шла подкачка доходов населения гораздо быстрее, чем позволяли возможности экономики. И кризис начался с падения доходов населения во второй половине 2014 года.
Мы видим по общей ситуации в экономике Беларуси, что «улучшений» не будет: к «выборам» можно сделать какую-то накачку, но дальше будет откат.
- И насколько сильным будет этот откат? Некоторые эксперты полагают, что при негативном сценарии белорусский рубль ждет девальвация на 50%. А как вы оцениваете развитие ситуации?
- Точно посчитать невозможно. Но интересно то, что 2021 год будет особым годом для Беларуси: с января мы должны возвращать России кредиты, за счет которых у нас построена Островецкая АЭС. Это, если с процентами, еще дополнительная миллиардная нагрузка на экономику.
Если не будет каких-то особых факторов в экономике, то я думаю, что года через три уровень жизни в Беларуси может опуститься примерно на треть.
17:58 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».