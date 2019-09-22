Налог на долги: сколько белорусы заплатили за взятые взаймы деньги

Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в главном управлении налогообложения физических лиц МНС. Напомним, так называемый налог на долги ввели с 1 января 2015 года.









Для сравнения: за 2018 год белорусы уплатили в январе-июне прошлого года 566 тысяч 403 рубля подоходного налога за взятые в долг денежные средства.





Подоходным налогом облагаются займы, кредиты, полученные гражданами от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство, иностранных ИП.





При этом платить подоходный налог придется с этих доходов в том случае, если они подлежат указанию в декларации о доходах и имуществе, представленной физлицом по требованию налоговиков. Уплачивать сбор также нужно в том случае, если эти доходы указаны в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налоговой при проверке истребованных деклараций о доходах и имуществе.









Платить налог нужно по ставке подоходного налога в 13%. Уплатить сбор нужно в течение 30 дней после получения извещения на уплату.





Если же деньги на покупки одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа.





— Уплаченный подоходный налог подлежит зачету или возврату лицу, уплатившему налог, только при полном погашении (возврате) займов, кредитов. Зачет (возврат) подоходного налога производится налоговым органом по месту постановки на учет физического лица на основании его заявления и документов, подтверждающих полное погашение (возврат) займов, кредитов, в течение одного месяца со дня подачи заявления о зачете (возврате), — уточняли ранее в МНС.