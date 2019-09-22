Автомобили-призраки: как узнать, сколько реально машин в Беларуси?

В нашей стране в личной собственности граждан находится более 3 миллионов легковых автомобилей. При этом с 2000 года количество личного транспорта выросло более чем вдвое, пишет abw.by





Но мы-то понимаем, что одно дело статистика и другое - реальность. Поэтому логичен вопрос: сколько этих авто существует реально, а сколько стали призраками, "живущими" лишь в базе данных МВД?





О том, что официальные данные не имеют ничего общего с реальностью, говорит простой анализ цифр разных лет.





Так, если брать данные за 2014-2015 годы, то тройка лидеров выглядела следующим образом:





1-е место - Volkswagen. В 2014 году автомобилей этой марки насчитывалось 386.335, а годом позже уже 400.394. То, что VW в Беларуси занимает первое место по популярности, не вызывает сомнений;





2-е место с небольшим отставанием занимает российский ВАЗ: 363.852 единицы в 2014-м и 363.175 машин в 2015 году. И Lada Vesta, которая в 2018-м стала самым продаваемым новым автомобилем в Беларуси, тут явно ни при чем, так как выпуск модели начался только в сентябре 2015-го;





3-е место в рейтинге с уже достаточно заметным отставанием у Opel: 218.200 авто в 2014 году и 224.253 в 2015-м.









Сконцентрируемся на автомобилях марки ВАЗ - эти "блуждающие" как нельзя четко отображают расплывчатость всей картины.





Так, в 2014 году всего легковых автомобилей на учете в ГАИ было 2,8 млн. Выходит, каждая седьмая машина была ВАЗ/Lada.





Заглянем в другой рейтинг, составленный еще в 2011 году.





В нем 1-е место, естественно, занял Volkswagen. По состоянию на январь 2011-го автомобилей этой марки в возрасте до 21 года насчитывалось 237.374. Со 2-го по 4-е места с разницей в несколько тысяч разместились Renault (129.267), Opel (127.403) и Ford (125.496).





ВАЗ занял пятую строчку с показателем 105.349 машин.









Еще более интересными выглядят данные Белстата на 1 января 2018 года.





Первое место по-прежнему у Volkswagen: в Беларуси на 1 января 2018 года было зарегистрировано 405.878 авто этой марки. На 2-м месте Opel (224.743), на 3-м - Audi (196.138). В этом отчете ВАЗ вообще не попал в топ-10. Куда же за 4 года делись более чем 350 тысяч автомобилей?









Глядя на все эти данные, становится ясно, что сказать, сколько машин существует реально и сколько из них способно передвигаться, а не используется под курятник у бабушки в деревне, невозможно. Ведь закона, который обязывает владельцев снимать с учета неиспользуемое авто, нет, автоматического снятия с учета автомобилей, долго время не проходящих техосмотр, - тоже, а само свидетельство о регистрации бессрочное.





Куда могут деваться авто?





Тут достаточно много вариантов. Машины могут просто стоять брошенным во дворах, вывезенными в деревню и т.д.









Также немалая часть автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, может годами ездить по России. Ведь еще во времена "красных номеров" действовали схемы по продаже по доверенности в РФ авто, пригнанных из Европы.





Определенная доля машин была также привезена в 2010-2011 годах. Можно смело предположить, что часть их уже разобрана на запчасти, а документы и регистрационные знаки просто выброшены.









С таким же успехом многие автомобили, оставаясь зарегистрированными в ГАИ, давно превратились в запчасти на "разборках" в самой Беларуси.





Выходит, что назвать более-менее отвечающие действительности цифры, сколько в нашей стране машин, в текущей ситуации невозможно даже приблизительно.









Попробуем разобраться, как хотя бы теоретически получить более-менее достоверные данные.





1. Можно было бы обратиться к базе данных УП "Белтехосмотр", но и тут получить релевантные данные не выйдет. По одной простой причине: около 50% авто в Беларуси не проходит техосмотр. Многие автовладельцы не делают это как минимум с момента введения дорожного налога.





При этом в соседней Литве более-менее точных данных добиться куда проще. В этой стране машина без ТО и страховки через определенный срок автоматически снимается с учета. При этом "номера" и документы остаются у владельца, но ездить на таком авто, естественно, нельзя. Справедливости ради отметим, что восстановить регистрацию после исполнения всех требований несложно.





2. Куда более релевантным и реальным способом узнать, сколько машин реально существует и способно передвигаться, могла бы быть единая база данных страховых компаний, но ее пока нет.





3. Третьим вариантом могла бы стать выдача сертификата о регистрации с ограниченным сроком действия. Например, как паспорт, 10 лет.









4. Еще одним вариантом мог бы служить налог на авто, который необходимо было бы уплачивать независимо от того, используется автомобиль или нет.





5. Единственным законом, который хоть как-то должен влиять на наличие даже не машин-призраков, а "брошенок", стал Указ Президента РБ №348 от 09.08.2011 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации", который вступил в силу 1 января 2012 года. Но, как вы видите сами, работает он не очень активно. И как мы уже писали ранее: "Утилизационный сбор в Беларуси есть, а как таковой утилизации нет”.





Глас народа





Как изменить ситуацию с автомобилями-призраками? Мы задали этот вопрос своим подписчикам в нашей группе Вконтакте.





Почти 60% участников опроса не видят в этом вообще никакой проблемы и считают, что такие авто могут и дальше числиться в базе, так как они никому не мешают.





Второй по популярности вариант ответа - "Ввести автоматическое снятие с учета автомобилей, долго не проходивших ТО (как в Литве)". Так считают около 19% опрошенных.





Более 12% респондентов выбрали вариант "Выдавать свидетельство о регистрации на срок 10 лет".





Почти 7% проголосовали за ввод налога на неиспользуемые авто.



