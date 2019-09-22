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Урожайность картошки на участке Лукашенко выросла в 1,5 раза

Во время визита в Кореличский район Александр Лукашенко рассказал об урожае картошки на своем участке. Урожайность президентского картофеля почти вдвое превосходит средний показатель по республике.

 «На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали — около 600 центнеров с гектара. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га — это уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, правильно, технологически сеять», — цитирует президента БЕЛТА. Глава государства дал наказ аграриям — стремиться к более высокой урожайности.

Отметим, что в нынешнем сезоне картошка на полях главы государства уродила намного лучше, чем в предыдущем: в 2018 году озвучивалась цифра в 400 ц/га. Таким образом, урожайность президентского картофеля выросла в 1,5 раза.

К слову, результаты белорусских аграриев не растут такими быстрыми темпами. По данным Минсельхозпрода, в 2018 году средняя урожайность картофеля в белорусских сельхозпредприятиях составила 293,8 центнера с гектара, в нынешнем — 328,8 ц/га.  
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