Урожайность картошки на участке Лукашенко выросла в 1,5 раза
Во время визита в Кореличский район Александр Лукашенко рассказал об урожае картошки на своем участке. Урожайность президентского картофеля почти вдвое превосходит средний показатель по республике.
«На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали — около 600 центнеров с гектара. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га — это уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, правильно, технологически сеять», — цитирует президента БЕЛТА. Глава государства дал наказ аграриям — стремиться к более высокой урожайности.
Отметим, что в нынешнем сезоне картошка на полях главы государства уродила намного лучше, чем в предыдущем: в 2018 году озвучивалась цифра в 400 ц/га. Таким образом, урожайность президентского картофеля выросла в 1,5 раза.
К слову, результаты белорусских аграриев не растут такими быстрыми темпами. По данным Минсельхозпрода, в 2018 году средняя урожайность картофеля в белорусских сельхозпредприятиях составила 293,8 центнера с гектара, в нынешнем — 328,8 ц/га.
14:11 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».