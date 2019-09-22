"Белнефтехим" заявляет об ослаблении нацвалюты и предупреждает, что и дальше будет повышать цены на топливо
Концерн "Белнефтехим" заявил о возобновлении практики еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо. В качестве причины в сообщении концерна названо усиление внешних рисков, которые привели к ослаблению курса белорусского рубля.
В концерне также подчеркивают необходимость предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра в нефтяной сфере РФ.
"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - сказано в сообщении на сайте концерна "Белнефтехим".
"Белорусский партизан"
10:24 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».