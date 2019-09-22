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Продается старейшая автошкола Минска

Стало известно, кому отойдет старейшая автошкола Минска — ОАО «ЦАУК».

Напомним, что «ЦАУК» расшифровывается как Центральный автомобильный учебный комбинат. Компания в сложном положении. Прибыли нет. Чистый убыток за 2018 год — 94 тыс. рублей.

До 75,5 тыс. акций «ЦАУК» решено продать компании «Минскторгавтотранс». Сумма сделки — около 1,1 млн рублей. «Минскторгавтотранс» — это крупный перевозчик продуктов питания. Среди его клиентов есть сеть «Евроопт», «Минский завод игристых вин», «Минбакалеяторг» и другие.

Другой пакет — до 99,7 тыс. акций — отходит к ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (госдоля в нем равна 0,24%). Сумма сделки — порядка 1 млн рублей.


Если сложить число продаваемых акций, то общее число — 175,5 тыс. штук. Хотя, по данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, у «ЦАУК» всего порядка 144 тыс. акций. То есть число приобретаемых акций у каждого из покупателей — это примерное максимальное количество. В любом случае получается, что «Полимиз» будет обладать наибольшим пакетом.
Officelife.media
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