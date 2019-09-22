Число "Табакерок" превысило 1,7 тысяч
Компания Алексея Олексина «Энерго-Оил» продолжает наращивать сеть киосков «Табакерка». По данным Office Life, на этой неделе было зарегистрировано еще 14 точек в Минске и Витебской области. Общее число киосков сейчас достигло 1719.
Напомним, что цель «Табакерки» — около 2,5 тыс. торговых точек до конца этого года. Перспективы развития сети стали еще более заманчивыми в августе, когда компания, связанная с «Энерго-Оил» фактически получила исключительное право на импорт табачного сырья. Также ранее компании Олексина выделили земельный участок под табачную фабрику.
Создание сети «Табакерка» нравится не всем. В частности, в мае депутат Палаты представителей, глава общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов раскритиковал этот проект.
10:05 22/09/2019
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