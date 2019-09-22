Где платят больше всего: топ-10 компаний мира
Все хотят получать высокую зарплату, но для этого необходимо не только иметь востребованную специальность, но также суметь устроиться в компанию, которая может такую зарплату предложить.
Эксперты Glassdoor опубликовали список компаний с самыми высокими зарплатами в 2019 г. В него вошли компании, где средняя зарплата сотрудников превышает $130 тыс. в год.
Ниже мы расскажем о 10 компаниях с самыми высокими средними зарплатами.
10. Microsoft
Самая высокая зарплата: $523-565 тыс.
Средняя зарплата: $148 068
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
В 2009 г. при опросе сотрудников компания получила звание лучшей компанией для работы.
9. Salesforce
Самая высокая зарплата: $473-516 тыс.
Средняя зарплата: $150 379
Salesforce.com — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.
Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных.
В настоящий момент в компании работает свыше 10 тыс. человек.
8. Facebook
Самая высокая зарплата: $324-347 тыс.
Средняя зарплата: $152 962
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею.
Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.
Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий.
На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".
7. LinkedIn
Самая высокая зарплата: $322-350 тыс.
Средняя зарплата: $157 402
LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В LinkedIn зарегистрировано более 500 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.
Сайт доступен на 24 языках мира, в том числе на английском, французском, русско немец м, итальянском, нидерландском, датском, арабском, португальском, испанском, румынском и турецком.
6. VMware
Самая высокая зарплата: $406-441 тыс.
Средняя зарплата: $158 063
VMware — американская компания, крупнейший разработчик программного обеспечения для виртуализации. Штаб-квартира расположена в Пало-Альто, Калифорния.
Компания доминирует на рынке программной виртуализации с момента своего появления. В 2007 г. VMware была выведена на IPO, рыночная капитализация по результатам первого дня торгов составила $10,9 млрд.
5. Google
Самая высокая зарплата: $695-762 тыс.
Средняя зарплата: $161 254
Google - американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 г. в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.
4. Gilead Sciences
Самая высокая зарплата: $377-411 тыс.
Средняя зарплата: $162 210
Gilead Sciences — американская биофармацевтическая компания-разработчик лекарственных препаратов.
Компания, основанная в 1987 г., изначально была ориентирована на выпуск противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, респираторных заболеваний.
Позже в сферу деятельности фирмы вошли исследования по разработке лекарств, направленных на лечение онкологических заболеваний.
3. Twitter
Самая высокая зарплата: $255-274 тыс.
Средняя зарплата: $162 852
Twitter - социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста.
Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг". Пользование сервисом бесплатно.
2. NVIDIA
Самая высокая зарплата: $436-472 тыс.
Средняя зарплата: $170 068
NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе.
Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.
1. Palo Alto Networks
Самая высокая зарплата: $247-271 тыс.
Средняя зарплата: $170 929
Palo Alto Networks — американская ИТ-компания, предоставляющая решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных учреждений.
Компания была основана в 2005 г. израильским бизнесменом Ниром Цуком. В 2007 г. она выпустила свой первый брандмауэр. Является пионером подхода next generation для сетевой защиты.
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