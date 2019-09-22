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Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

Все хотят получать высокую зарплату, но для этого необходимо не только иметь востребованную специальность, но также суметь устроиться в компанию, которая может такую зарплату предложить.

Где платят больше всего: топ-10 компаний мира
Эксперты Glassdoor опубликовали список компаний с самыми высокими зарплатами в 2019 г. В него вошли компании, где средняя зарплата сотрудников превышает $130 тыс. в год. 

Ниже мы расскажем о 10 компаниях с самыми высокими средними зарплатами.

10. Microsoft

Самая высокая зарплата: $523-565 тыс.

Средняя зарплата: $148 068 

Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

В 2009 г. при опросе сотрудников компания получила звание лучшей компанией для работы.

9. Salesforce


Самая высокая зарплата: $473-516 тыс.

Средняя зарплата: $150 379 

Salesforce.com — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. 

Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных.

В настоящий момент в компании работает свыше 10 тыс. человек.


8. Facebook


Самая высокая зарплата: $324-347 тыс.

Средняя зарплата: $152 962 

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею. 

Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. 

Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. 

На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".

7. LinkedIn

Самая высокая зарплата: $322-350 тыс.

Средняя зарплата: $157 402 

LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В LinkedIn зарегистрировано более 500 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.

Сайт доступен на 24 языках мира, в том числе на английском, французском, русско немец м, итальянском, нидерландском, датском, арабском, португальском, испанском, румынском и турецком.

6. VMware

Самая высокая зарплата: $406-441 тыс. 

Средняя зарплата: $158 063

VMware — американская компания, крупнейший разработчик программного обеспечения для виртуализации. Штаб-квартира расположена в Пало-Альто, Калифорния.

Компания доминирует на рынке программной виртуализации с момента своего появления. В 2007 г. VMware была выведена на IPO, рыночная капитализация по результатам первого дня торгов составила $10,9 млрд.

5. Google


Самая высокая зарплата: $695-762 тыс.

Средняя зарплата: $161 254 

Google - американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 г. в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. 

Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.


4. Gilead Sciences


Самая высокая зарплата: $377-411 тыс.

Средняя зарплата: $162 210 

Gilead Sciences — американская биофармацевтическая компания-разработчик лекарственных препаратов. 

Компания, основанная в 1987 г., изначально была ориентирована на выпуск противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, респираторных заболеваний. 

Позже в сферу деятельности фирмы вошли исследования по разработке лекарств, направленных на лечение онкологических заболеваний.

3. Twitter

Самая высокая зарплата: $255-274 тыс.

Средняя зарплата: $162 852 

Twitter - социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. 

Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг". Пользование сервисом бесплатно.

2. NVIDIA

Самая высокая зарплата: $436-472 тыс.

Средняя зарплата: $170 068 

NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. 

Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

1. Palo Alto Networks

Самая высокая зарплата: $247-271 тыс.

Средняя зарплата: $170 929

Palo Alto Networks — американская ИТ-компания, предоставляющая решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных учреждений. 

Компания была основана в 2005 г. израильским бизнесменом Ниром Цуком. В 2007 г. она выпустила свой первый брандмауэр. Является пионером подхода next generation для сетевой защиты.
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