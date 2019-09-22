«Савушкин продукт» присоединяет «Брестмясомолсервис»
ОАО «Савушкин продукт» присоединит ОАО «Брестмясомолсервис». Это следует из сообщения о проведении собрания акционеров «Брестмясомолсервиса». Оно размещено на Едином портале финансового рынка.
На собрании планируется рассмотреть реорганизацию, утвердить условия договора о присоединению к ОАО «Савушкин продукт», а также о принудительном выкупе акций.
«Савушкин продукт» контролирует «Брестмясомолсервис» с 2015 года, когда за 15,2 млрд рублей (неденоминированных) выкупил у Брестского облисполкома почти 88,7% акций предприятия.
«Брестмясомолсервис» специализируется на производстве тары и упаковки для молочных предприятий.
09:20 22/09/2019
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