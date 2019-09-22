Беларусь выручила от экспорта удобрений в январе-июле 2,1 млрд долларов
В июле Беларусь экспортировал 615 тыс. т калийных удобрений в пересчете на действующее вещество, что на 100 тыс. больше июньских объемов. В целом за семь месяцев года поставки калия за рубеж увеличились на 3% до 3,95 млн т в пересчете на действующее вещество. В стоимостном выражении экспорт прибавил 20,1% и принес 1,8 млрд долларов, за счет роста цен.
В январе-июле, по данным Белстата, крупнейшим покупателем беларусского калия была Бразилия. За июль в эту страну было поставлено удобрений почти на 70 млн долларов. Всего же за семь месяцев отгрузки составили 350,4 млн долларов. Китай в июле получил удобрений на 34 млн долларов, а всего за семь месяцев — на без малого 300 млн долларов. В июле в Индию ушло удобрений на 33 млн долларов, а с начала года — на 288,7 млн долларов.
В первой десятке экспортных рынков в этом году также Индонезия (103 млн долларов), Польша (75 млн), США (72,3 млн), Малайзия (57,26 млн), Норвегия (50 млн) Вьетнам (46,6 млн) и Бельгия (42,5 млн долларов).
Июльские поставки азотных удобрений достигли 37 тыс. т в пересчете на действующее вещество. Всего за семь месяцев за рубеж было отгружено 122,9 тыс. т азота, или на 0,8% меньше, чем год назад. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 9% до 74,9 млн долларов.
Главным рынком остается Украина. Поставки в эту страну выросли на 15,5% до 50,3 тыс. тонн на 38,8 млн долларов (+28,8%). Экспорт в страны Евросоюза вырос на 68,5% до 68,5 тыс. тонн на 33,5 млн долларов, что на 80,4% больше прошлогоднего показателя. Более половины европейских объемов выбрала Франция (36,5 тыс. т). Кроме того, 11 тыс. т ушло в Польшу, 8,6 тыс. т — в Великобританию.
Поставки смешанных удобрений в июле составили почти 100 тыс. т. За семь месяцев они выросли на 10,9% до 612 тыс. т. В стоимостном выражении они увеличились на 31,6% до 208,5 млн долларов.
306,3 тыс. т смешанных минеральных удобрений было отгружено Украине, что на 21,4% больше, чем год назад. Также 164,4 тыс. т было экспортировано в Литву, а 87,9 тыс. т — в Польшу.
09:01 22/09/2019
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