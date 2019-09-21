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Четыре мобильных разработчика с офисом в Беларуси вошли в мировой топ-100

По данным аналитического сервиса Datamagic, сразу четыре мобильных разработчика с офисами в Беларуси вошли в мировой топ-100 по популярности бесплатных приложений и игр по итогам августа, сообщает DEV.by.

Самое высокое — четвёртое место — заняла компания SayGames. В аналогичном рейтинге Sensor Tower студия вошла в мировой топ-3. Также в топ-100, по данным Datamagic, попали Playgendary (12 место), Easybrain (39 место) и Gismart (68 место).

Больше всего продукты белорусских разработчиков популярны в Америке, Европе, на Ближнем Востоке и Африке, меньше всего — в Азии.
 
В мировом рейтинге по росту популярности игр за последние 90 дней на первом месте оказалась игра от SayGames — Sand Balls. Игру за последние три месяца пользователи скачали более 20 миллионов раз.


На третьем месте по росту популярности — новая игра Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart. Только за август игру скачали 8 миллионов раз. Каждый день к её аудитории прибавляется 700 тысяч игроков. Также в мировой топ-10 по росту популярности мобильных продуктов попала еще одна игра от SayGames — Perfect Slices. За последние 90 дней её загрузили более 20 миллионов раз.
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