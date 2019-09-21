С 22 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

С 22 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».