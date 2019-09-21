Начиная с осени прошлого года белорусские фермеры жаловались, что не могут продать то яблоки, то капусту, то клубнику, то помидоры. Причем не только на внутреннем рынке, но и за границей. Одни фермеры обвиняют торговые сети: не хотят закупать. Другие сетуют, что у нас нет переработки. Третьи, у кого с продажами было все неплохо, говорили, что жалуются те, кто не умеет продавать. FINANCE.TUT.BY спросил у фермеров, чиновников и ученых, почему возникают проблемы со сбытом и что с этим делать.

Фермеры: «Внутренний рынок маленький, его даже не стоит рассматривать для сбыта больших объемов»

Уже не первый год у белорусских фермеров возникают проблемы со сбытом продукции, которую они выращивают. Осенью 2018-го они жаловались, что не могут продать яблоки и виноваты в этом белорусские торговые сети, которые не хотят их покупать. Весной этого года рассказывали, что раннюю капусту продали на корм скоту, хотя выращивали для людей. В начале лета фермеры страдали из-за низкой цены на клубнику. Но даже по такой стоимости ее якобы было не продать: переизбыток. В августе встал вопрос, куда пристроить помидоры, которых тоже выросло немало, а никто не брал. Отдельные крестьянские хозяйства не могли сбыть голубику по достойной цене, хотя в Минске на рынке ягоды продавали по 10 рублей за кило.





Возникает закономерный вопрос: если мы не можем продать овощи, фрукты и ягоды, может, не стоит выращивать все это в таком количестве? Раз проблема стала едва ли не постоянной, может, и внутренний, и внешний рынки перенасыщены таким товаром и пора переключиться на производство чего-то другого, на что есть спрос?





Мы спросили у фермеров, что, на их взгляд, препятствует сбыту и как можно решить вопрос.





Фермер из Брестской области, который занимается выращиванием яблок, уверен, что проблема с продажей кроется в неумении некоторых фермеров продавать.





— Я в этом году уже почти все яблоки продал. Первые партии вообще берут хорошо, потом похуже, потому что рынок перенасыщается, — рассказывает фермер. — В прошлом году, когда садоводы жаловались, что яблоки никто не берет, проблемы были далеко не у всех. У тех, кто не имеет постоянных договоренностей, стабильных покупателей. К примеру, у меня такие покупатели есть в России, сотрудничаю с некоторыми по 10 лет.





При этом садовод говорит, что сбыть свою продукцию на внутреннем рынке крайне тяжело.





— Если говорить про яблоки, то у нас большими партиями берут только заводы, да и то червивые и «паданки» на переработку за копейки. А хорошие яблоки, если кто-то и хочет покупать, то небольшими партиями — по 200−300 килограммов. А несколько тонн ты никогда не продашь на внутреннем рынке, — считает фермер. — Но основная проблема все-таки в неумении продавать.





Еще один фермер из Брестской области говорит, что есть сложность и в том, что Беларусь в основном «завязана» на России. То есть мы продаем практически только туда.





— Внутренний рынок у нас маленький, его даже не стоит рассматривать для сбыта больших объемов продукции. Беларусь — сельскохозяйственная страна. Каждый имеет грядочку, многие себе все выращивают сами. Только если какие-то природные катаклизмы происходят, люди не получают урожая, тогда идут на рынок и в магазин за овощами и фруктами, — поясняет свою точку зрения овощевод. — Сбыть товар в основном можно только через экспорт. И в большинстве мы все везем в Россию. Но на качественную продукцию есть спрос и в других странах.





Фермер выращивает морковь, свеклу, картофель, лук и зерновые. Но география продаж у нее не ограничивается Россией.





— Я еще продаю в Украину и Молдову. Цены там примерно такие же, как и у нас, — говорит собеседница. — Наш рынок перенасыщен сельхозпродукцией. Как выход можно работать под конкретного покупателя, то есть под заказ по предварительной договоренности. Но в таком варианте тоже много нюансов. К примеру, завод берет по одной цене, ты с ним договорился на поставку, но вдруг выросла цена, у тебя есть возможность кому-то другому продать дороже. Но ты уже связан обязательствами, поэтому прогадаешь. Кому хочется терять выгоду? Плюс у нас неравномерно заняты ниши рынка. Поясню: кто-то один год заработал на малине. На следующий год все бросают выращивать то, что выращивали, и начинают заниматься малиной. А когда товара много, его сложнее продать и уж тем более заработать на нем.





Фермер из Гродненской области согласился с тем, что «в Беларуси есть перекос в том, кто и что выращивает».





— Если говорить про ту же малину, которой несколько лет назад стал заниматься чуть ли не каждый второй, до этого цена была хорошая. Когда предложение выросло, она упала до рубля — это уже вместе с фасовкой и упаковкой. А ведь чтобы любая культура начала плодоносить, нужно несколько лет ухаживать за ней, вкладываться и материально, и физически в это дело, не говоря уже о том, что саженцы стоят недешево. Но если заниматься тем, чего много, даже не окупишь вложенное, — говорит фермер. — Когда цены на малину упали, все переключились на голубику.





Руководитель крестьянского хозяйства предполагает, что, если тех, кто выращивает эту ягоду, станет больше, история повторится.





— Нужно не переключаться на выращивание того, чем занимаются все, а, наоборот, идти в то направление, где никого нет или еще мало фермеров. Знаю, что на ранние овощи и зелень спрос хороший, на огурцы.

Институт плодоводства: «Тот, кто умеет продавать, продает»

А что по этому поводу думают ученые? Почему вырастить можем, а продать не всегда?





— Получение продукции и ее продажа — это два разных искусства. Когда идет подготовка фермеров, да и многих специалистов, их учат производить, в данном случае выращивать качественную продукцию. А обучаться продавать им приходится самим, в полевых условиях. Поэтому зачастую это не дает желаемого результата, — пояснили в РУП «Институт плодоводства», который занимается селекцией и технологиями выращивания плодовых и ягодных культур. — Это не значит, что фермер должен быть и швец, и жнец, и на дуде игрец — все уметь и всем заниматься сам. Можно нанять человека, который будет специалистом в этом деле.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY





Сотрудники института говорят, что шанс продать выращенное значительно бы повысило наличие у фермеров хоть небольшого перерабатывающего производства.





— Логично, чтоб цикл был завершен. Когда у тебя сосредоточено все: от исходного сырья до конечного продукта, скажем, джемов, повидла или соков. Зачастую то, что выращено, скоропортящийся продукт. А если есть переработка, не продашь в свежем виде (на рынке низкая цена или нет спроса) — можно что-то произвести и продать уже с добавленной стоимостью, — подытожили в институте.





Про жалобы на низкие закупочные цены на фрукты и овощи в институте говорят, что стоимость формирует рынок.





— Вообще не ясно, что значит «продаем по низкой цене»? Это в 2 раза дешевле, чем хотели бы? — задаются вопросом работники института. — Если на белорусском рынке дают мало, выращивайте продукцию высокого качества, продавайте на экспорт дороже. Можно пойти по пути органического производства, будет забирать Европа за большие деньги, только сертификаты нужно получить.





«Тот, кто умеет продавать, тот продает», — подчеркивают научные сотрудники.





— Прошлогодние разбирательства с яблоками и нынешние с клубникой, когда в процесс вмешалась верховная власть, подали плохой пример. Теперь те, кто не умеет продавать, будут жаловаться, что у нас все не продается, — предположили в институте. — Конечно, в этом вопросе должна быть какая-то глобальная внешнеэкономическая политика. Допустим, в период массового созревания тех же яблок можно сделать какой-то запрет на импорт этих фруктов. К примеру, в сентябре-октябре яблоки из других стран не закупать, а продавать только свои. Потребитель от этого, скорее всего, ничего не потеряет. А с точки зрения пестицидной нагрузки на единицу урожая даже приобретет.





По поводу того, что причина плохого сбыта сельхозпродукции, в частности яблок, кроется в нежелании торговых сетей покупать эти товары у фермеров, в институте сказали, что это не так.





— Они хотят, и многие покупают. Но зачастую фермеры сами не желают связываться с нашими магазинами. И на это есть объективные причины. По их словам, в России более выгодные условия оплаты товара: туда продал, приехала фура, забрала, и сразу же за него деньги получил. А многие наши торговые сети начинают просить отсрочку платежа 30−40 дней, а еще может быть возврат, если продукция полежит и вдруг испортится. Тут вопрос даже не цены, просто эта волокита никому не нужна, — отмечают в институте.





По словам научных сотрудников, «наша торговля иногда работает не очень честно, перекладывая риски за сохранность продукции на производителя».





— Продукция должна лежать в хранилище при определенной температуре, влажности. А в магазине +18, естественно, что она может начать портиться. Но потом продавцы говорят, что фермеры некачественное произвели. И просят заменить товар или требуют его возврата.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Минсельхозпрод: «Люди ведут личное хозяйство по своему усмотрению и под свою ответственность»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия говорят, что наша сельскохозяйственная отрасль, в том числе и фермеры, полностью обеспечивают Беларусь овощами. С фруктами и ягодами ситуация похуже, но и здесь есть положительная динамика.





— В 2019 году в хозяйствах всех категорий ожидается производство 1,6 миллиона тонн различных овощей и 495 тысяч тонн плодов и ягод. Из них 624 тысячи тонн овощей и 164 тысячи тонн фруктов и ягод выращено в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах. Это 114% и 70% к уровню прошлого года соответственно, — привели цифры в Минсельхозпроде. — Производимые объемы овощной продукции позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка республики и иметь свободные ресурсы, в том числе для поставки на экспорт.





А вот яблоками мы себя обеспечиваем не полностью. Но профильное ведомство над этим работает.





— Наибольшие объемы производства плодов ожидаются в Брестской и Гродненской областях — 62% от общего объема по республике. Однако мы пока еще не в полном объеме обеспечены яблоками собственного производства, — отметили в ведомстве. — Для того, чтобы выйти на полное самообеспечение в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы, ежегодно запланирована посадка садов на площади не менее 500 га. С 2016 по 2018 год заложено 2,3 тысячи гектаров.









Излишки фруктов, овощей и ягод Беларусь поставляет на экспорт: продает в Россию, Казахстан, Великобританию, Польшу, Литву, Латвию и другие страны. И здесь есть потенциал. В 2018 году мы экспортировали 334 тысячи тонн овощей и 111 тысяч тонн плодов и ягод, из них 89 тысяч тонн — яблоки. Несмотря на то, что мы себя полностью обеспечиваем овощами и в большой мере яблоками, импортировать фрукты-овощи нам все равно приходится. Причина — белорусские фрукты-овощи сезонны. Выращивать их круглый год при белорусском климате экономически невыгодно — проще купить.





Но это не значит, что мы закупаем вообще все за границей в период, когда у нас не растут свои овощи и фрукты. В стране есть стабилизационные фонды, куда закладывается отечественная продукция на зиму.





— На сезон-2019/2020 будет заложено 43,6 тысячи тонн картофеля, 23,2 тысячи тонн капусты, 8,3 тысячи тонн свеклы, 12,3 тысячи моркови, 12,6 тысячи лука. Фруктов запасут 13,2 тысячи тонн, — рассказали в министерстве. — Кроме того, в сельхозорганизациях есть специализированные хранилища для хранения фруктов-овощей. Из них торговля может покупать запасы по прямым договорам.





В министерстве напомнили, что предложение производимой продукции, ее объемы и ассортимент зависят от спроса населения, а цена формируется в зависимости от степени насыщения рынка овощами и фруктами. То есть административно эти процессы не регулируются.





— Личные подсобные хозяйства сохраняют свою значимость в обеспечении продовольственной безопасности государства. Только в 2018 году населением республики произведен 21% продукции сельского хозяйства от всего производства в республике. Населением собрано овощей 1 194,1 тысячи тонн, или 75% от общего количества, а фруктов и ягод — 720,3 тысячи тонн, или 68%, — рассказали в ведомстве.





На вопрос, может ли Минсельхозпрод отрегулировать рынок производимой сельхозпродукции, то есть уменьшить число производства того, чего в избытке, и увеличить, если чего-то не хватает, чиновники ответили отрицательно.





— Следует отметить, что граждане ведут личное подсобное хозяйство по своему усмотрению и под свою ответственность. Вмешательство государственных органов в это не допускается, — пояснили в министерстве.

МАРТ: «Фермеры ориентируются на внешний рынок, а здесь отгружают продукцию по остаточному принципу»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, сколько белорусских овощей и фруктов ежегодно продается в нашей стране. Также чиновники пояснили, почему, на их взгляд, фермерам не всегда удается сбыть выращенное.





— Каждый год в Беларуси продается около 300 тысяч тонн фруктов и ягод, в частности, примерно 80 тысяч тонн яблок. Люди покупают где-то 160 тысяч тонн картофеля, 285 тысяч тонн свежих овощей, из которых примерно 60 тысяч тонн — капуста, 65 тысяч тонн — помидоры, — перечисляют в МАРТ. — Сейчас в стране реализуют продукцию большого количества отечественных производителей, в том числе и фермерских хозяйств. По данным за 2018 год, доля крестьянских хозяйств от общего числа производителей картофеля составила 6,4%, овощей — 18,5%, плодов и ягод — 8%.





Продать свежие овощи, фрукты и ягоды можно торговым сетям и отдельным магазинам по прямым договорам, на рынках. Кроме того, каждый год власти организуют сельскохозяйственные ярмарки. То есть на внутреннем рынке предоставлены все возможности для сбыта урожая.





— В условиях свободной конкуренции субъекты торговли при выборе поставщиков обращают внимание на несколько критериев: конкурентоспособность продукции по потребительским качествам и цене, возможность ее доставки транспортом производителя, фасование в потребительскую упаковку, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность маркировки, соответствующей требованиям нормативных технических правовых актов Беларуси и ЕЭАС. По оперативным данным, сейчас свежие овощи, фрукты и ягоды в розничную торговую сеть поставляют более 120 фермерских хозяйств, — рассказали в ведомстве.





Это к тому, что те фермеры, которые хотят сотрудничать с белорусской торговлей, имеют такую возможность.





Кроме того, на рынках по всей стране есть места для продажи выращенного. И их гораздо больше, чем желающих продавать. В начале лета, когда был массовый сбор клубники, для торговли ею выделили больше 8 тысяч мест. Но почему-то около 40% из них остались незанятыми. Заготовители тоже закупали клубнику. В этом сезоне ее купили у населения 1,5 тысячи тонн, а потом около 50% продали на рынках и в магазинах в свежем виде.





— По нашему мнению, одна из основных проблем отдельных фермерских хозяйств со сбытом выращенной продукции — это отсутствие планирования объемов выращивания некоторых овощных и ягодных культур с учетом потребности внутреннего рынка республики и экспортных поставок. Еще один момент — у некоторых фермеров нет долгосрочных договоров с торговлей на поставку выращенной продукции с взаимными обязательствами. При этом в отдельных случаях условия поставки являются неприемлемыми для торговых сетей: самовывоз продукции, предварительная оплата, некалиброванная продукция — яблоки и груши, отсутствие потребительской упаковки для земляники садовой, голубики и другого, — считают в ведомстве.





Также в МАРТ подчеркивают, что белорусские фермеры больше ориентируются на внешний рынок, а на внутренний отгружают свою продукцию по остаточному принципу. Когда в других странах есть спрос на их продукцию, ее продают туда. Но когда там спроса нет или выпадает урожайный год, фермеры начинают жаловаться на наши торговые сети, мол, не берут, как в ситуации с прошлогодними яблоками

или клубникой в этом году.









— Климатические условия нашей страны позволяют выращивать в промышленных масштабах груши, вишни, черешню, сливы, землянику садовую, черную и красную смородину, малину и другие фрукты и ягоды. Сегодня в торговую сеть, даже в сезон массового сбора, белорусские ягоды поставляются в незначительных объемах. Доля их в производстве плодов и ягод составляет менее 5%. В этом направлении необходимо развиваться белорусским аграриям, — говорят в МАРТ. — Сельхозпроизводителям необходимо обеспечить не только их выращивание, но и фасовку в потребительскую упаковку. Это позволит увеличить потребление белорусской продукции, расширить ее ассортимент, активизировать продажу.



